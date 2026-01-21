Las pymes podrán computar una parte del impuesto al cheque a las contribuciones patronales durante todo 2026 Por Carlos Lamiral + Seguir en









Las firmas podrán imputar hasta el 30% del gravamen para cumplir hasta el 15% de la obligación previsional. En Argentina, hay 437.587 empresas con hasta 10 empleados, pero no todas pueden acceder al beneficio.

Micropymes podrán seguir imputando parte del impuesto al cheque a las contribuciones SIPA

Las pymes y microempresas podrán computar una parte de lo que abonan por el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios a cuenta de las contribuciones patronales durante todo el año, según lo dispone una resolución general de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida, que lleva el número 5817, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece una prórroga por todo 2026 de un beneficio que se viene otorgando desde 2023.

El alivio fiscal consiste en imputar hasta el 30% del impuesto al cheque a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales al sistema previsional de los salarios pagados en el mismo período.

Cómo se debe tramitar el beneficio La reglamentación vigente indica que los empleadores deberán:

Estar caracterizados con el código “272 - Micro Empresas Ley 25.300” en el servicio denominado “Sistema Registral”.

El último día del mes en que se devenguen las contribuciones de seguridad social en las que se aplicará el beneficio, podrán computar hasta un 30% del importe correspondiente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias a partir del 31 de julio de 2023, como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para el cómputo del beneficio, los empleadores deberán ejercer la opción al momento de confeccionar la declaración jurada en el sistema “Declaración en línea” en la que aclararán lo que corresponde a contribuciones SIPA y las contribuciones no SIPA.

deberán informar el importe del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias que deseen computar en el campo “Pago a cuenta Dec 394/2023”.

El cómputo del pago a cuenta sólo procederá respecto del importe percibido en concepto de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias durante el período mensual devengado de las contribuciones que se pretenden cancelar, no pudiendo aplicarse saldos de otros períodos.

La cuenta bancaria en la que se hacen las percepciones del impuesto al cheque deberá estar a nombre de la empresa o empleador. ARCA-MICROPYMES Cuántas micropymes hay en Argentina Según datos del Boletín de la Seguridad Social de agosto de 2025, se indica que en la Argentina existen 522.716 empleadores con uno o más trabajadores registrados. La mayor parte de ellos se concentra en el segmento de menor tamaño: 437.587 empleadores, equivalentes al 84% del total, tienen hasta 10 empleados.

Ese grupo de pequeñas empresas emplea a 1.197.094 trabajadores, lo que representa el 18% del total de asalariados registrados del sector privado. No obstante, no todas están inscriptas ante ARCA como “Microemopresa” en los términos de lo que indica la Ley Pyme, lo que implica que no todas pueden acceder al beneficio.