La "trampita" de Luis Caputo: ¿por qué enero tendría equilibrio fiscal?

Se ejecutan pocos gastos, tan solo jubilaciones y salarios. Históricamente tiene bajo déficit o incluso superávit. No obstante se considera un buen dato el anticipado por Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el sector público nacional tuvo equilibrio fiscal en enero , sin necesidad de que estuviera aprobado el paquete impositivo que retiró hace una semana. No obstante, estacionalmente el primer mes del año tiene bajo déficit o incluso, superávit.

Al respecto, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, comentó a Ámbito que “porque suele tener baja ejecución y por ello en general no incide demasiado”. Así, indicó que el primer mes del año no suele tener “déficit sensible” porque básicamente lo que se pagan son salarios y jubilaciones .

En ese sentido, Fernando Morra, economista de Suramericana Visión, coincidió en que “el resultado fiscal de enero no suele ser representativo del desempeño fiscal del año”.

“En 6 de los últimos 10 años (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021) se registró superavit primario en ese mes, que luego se transformaría en déficit durante el resto del año”, explicó en su cuenta social X.

Morra dijo que “es valioso” que se haya logrado un buen resultado “pero es poco informativo del desempeño anual”. “Es importante que el Ministerio de Economía clarifique el programa fiscal para el año, considerando el escenario macro y el impacto de los cambios legislativos”,dijo.

Otro elemento a tener en cuenta es que el gobierno está trabajando con el presupuesto del 2023 prorrogado. Todavía tiene las partidas viejas. Según datos de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración financiera Pública (ASAP), para el 2024 están autorizados créditos por $37,1billones, casi lo mismo que el año pasado.

Cuál fue el gasto de enero

Según datos de la consultora Analytica en enero las erogaciones primarias devengadas sumaron $2,8 billones, 36% menos que en 2023. De ellos, $1,5 billones correspondieron a jubilaciones y el PAMI y gasto de personal en $500.000 millones.

Mariano Flores Vidal, ex gerente general del Banco Central y consultor, dijo que parte del razonamiento de Caputo, en relación a la caída de la Ley Omnibus no impacta en las cuentas es cierto. “El diagnóstico es correcto. Lo de ayer estaba dentro de lo esperado. En lo que hace a la macro de corto y los equilibrios ayer no ocurrió nada”, explicó.

Flores Vidal que no está comprometido el plan del gobierno. El economista precisó que lo más complicado para el programa “ocurrió la semana pasada cuando el ministro decidió sacar el paquete fiscal”.

Así, señala que lo que queda "es un ajuste de licuación de gasto”. “Están trabajando con una inflación del 200% anual y con partidas del presupuesto del 2023. Eso tiene patas cortas también. Siempre que se licuó, el gasto dura unos meses y vuelve a salir”, explicó.

Al respecto, Flores Vidal opinó que “no sería problema” para el funcionamiento de la economía si el gobierno este año no pudiera eliminar el déficit total, al explicar que con “superávit primario menor” podría andar perfectamente.