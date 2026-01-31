Martín Rappallini respaldó a Techint tras la licitación de Vaca Muerta: "Las marcas de un país son su carta de presentación"

El presidente de la Unión Industrial Argentina defendió el rol de las grandes empresas nacionales en el desarrollo económico y planteó la necesidad de consolidar una dirigencia empresarial local.

El titular de la UIA respaldó a Techint en medio de la polémica por la adjudicación de caños para una obra estratégica del sector energético.

El presidente de la Unión Industrial Argentina , Martín Rappallini , salió en defensa del Grupo Techint luego de la licitación para la provisión de caños de una obra estratégica vinculada a Vaca Muerta , en la que la empresa india Welspun resultó adjudicataria con una oferta sensiblemente inferior a la presentada por Siat Tenaris , la controlada del holding industrial argentino.

Más allá del resultado puntual del proceso licitatorio, Rappallini planteó una mirada estructural sobre el desarrollo económico y el rol del empresariado. Según su análisis, existe una relación directa entre el reconocimiento internacional de un país y la fortaleza de sus organizaciones productivas, especialmente aquellas capaces de competir en mercados globales, invertir de manera sostenida y generar encadenamientos industriales.

En ese marco, sostuvo que las empresas líderes cumplen una función estratégica que excede su balance individual. No solo empujan escala, tecnología y exportaciones, sino que también arrastran cadenas de valor, impulsan innovación y elevan estándares de calidad en todo el sistema productivo. Para el titular de la UIA, ese liderazgo resulta indispensable para dejar atrás modelos dependientes del Estado y avanzar hacia una economía más integrada y competitiva.

Rappallini remarcó además que este esquema solo es viable si convive con un entramado pyme sólido , al que definió como el verdadero sostén territorial del empleo y la movilidad social. En su visión, las grandes compañías representan una minoría en cantidad, pero cumplen un rol ordenador, mientras que las pequeñas y medianas empresas conforman la base cotidiana de la actividad productiva y el trabajo formal.

Ese planteo fue desarrollado en una columna de opinión publicada en el diario Clarín, donde el dirigente industrial afirmó que “las marcas de un país son su gran capital y, en cierto modo, su carta de presentación” , ya que condensan su cultura industrial, su eficiencia, su capacidad tecnológica y su reputación como sociedad productiva. En el texto, vinculó la estabilidad y el crecimiento de largo plazo con la consolidación de una burguesía moderna , comprometida con el desarrollo nacional.

En esa línea, Rappallini sostuvo que las empresas deben asumir un compromiso que vaya más allá de la rentabilidad: con el empleo que generan, con la formación de talento, con la innovación tecnológica y con la inserción exportadora. También recuperó una mirada histórica sobre la necesidad de un cambio cultural en la percepción social del empresariado, al señalar que el progreso requiere poner en valor el trabajo, la industria y la iniciativa privada.

Como ejemplo de ese modelo, destacó la figura de Paolo Rocca, a quien describió como un empresario con vocación de largo plazo, disciplina y obsesión por el detalle, atributos que -según planteó- explican la proyección internacional del Grupo Techint. La referencia fue leída en clave de respaldo explícito tras la licitación que dejó fuera a Siat Tenaris.

Escala la polémica por los caños para Vaca Muerta: intervino el embajador de India y la UIA

La defensa de Rappallini se dio en un contexto de fuerte controversia pública. La adjudicación a Welspun, con una oferta cerca de 40% más baja, fue respaldada por el Gobierno bajo el argumento de la eficiencia de costos, mientras que la discusión escaló incluso al plano diplomático con la intervención del embajador de la India en la Argentina.

Para el titular de la UIA, sin embargo, el debate excede el caso puntual y expone una tensión de fondo entre competitividad de corto plazo y construcción de capacidades industriales. En el cierre de su planteo, sostuvo que la modernización de la Argentina requiere fortalecer este modelo productivo.

“Si el país quiere ser moderno, competitivo y con movilidad social, no puede hacerlo sin consolidar este esquema: más empresas líderes globales y un entramado pyme más grande, más productivo y más integrado”, afirmó, en una definición que funcionó como respaldo a Techint y como señal de alerta sobre las consecuencias de debilitar a los grandes jugadores industriales nacionales.