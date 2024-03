La UOM inició un paro por 72 horas y se movilizó en Campana

Uno de los primeros síntomas de la recesión económica actual ocurrió a finales de febrero, cuando Acindar, una de las empresa siderúrgica más grandes del país y parte del Grupo Arcelor Mittal, anunció su decisión de detener la producción en sus cuatro plantas ubicadas en el país durante un mes, a partir de finales de marzo.

La UOM continuará con las medidas de fuerza en reclamo salarial

El exdiputado y actual titular de la UOM, Abel Furlán, brindó su mirada sobre la dura situación que atraviesan los trabajadores metalúrgicos. "Desde diciembre que estamos discutiendo nuestra paritaria y no pudimos alcanzar un acuerdo. Durante noventa días tuvimos paciencia", dijo en diálogo con el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos.

"Nosotros no vamos a estar mansos a la hora de defender lo que tenemos que defender", continuó Furlán y acusó a las empresas de negarle a los trabajadores la posibilidad de recomponer el salario perdido "porque tienen la decisión de acompañar al gobierno actual en que los salarios pierdan poder adquisitivo".

En esa línea, Furlán también disparó contra el Gobierno por limitar el acuerdo paritario. "El ministerio de Trabajo, desde hace 30 días, nos dice que no nos van a homologar nada que fuera superior al 12%", denunció. El próximo 25 de marzo volverán a verse las caras los representantes de los trabajadores y de las empresas en una nueva reunión paritaria para intentar llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto.

Paolo Rocca advirtió sobre los efectos del paro

De bajo perfil, el empresario Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, habló este martes con el portal Campana Noticias respecto al conflicto y mostró su preocupación por su agravamiento.

“El paro afecta la relación de la empresa con sus clientes, pero también a las familias de los trabajadores. Para quienes acataron estos tres días de huelga, les representa una perdida sustancial. Estamos hablando de $240.000 entre presentismo y los días de trabajo en un salario promedio. Y es algo que no ayuda a nadie”, afirmó.

Además, consideró que actualmente se encuentran "en el punto álgido de una crisis muy significativa, donde es crucial exportar y continuar con nuestras operaciones para preservar el empleo", por lo que no ocultó su preocupación por la medida: “El paro me preocupa. En este momento del país y de la empresa, me preocupa mucho”.