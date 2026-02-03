Multas por usar el celular al volante: también aplican con el auto detenido + Seguir en









Las leyes nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires sancionan la manipulación de dispositivos móviles incluso cuando el vehículo está parado en semáforos o embotellamientos, con multas y retención de licencia.

Las multas de tránsito también se aplican por utilizar el celular con el auto estacionado

El uso del teléfono celular mientras se conduce es una de las principales causas de distracción en el tránsito urbano. En Argentina, tanto la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 como el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prohíben expresamente esta conducta, aun cuando el vehículo esté detenido momentáneamente. El objetivo es reducir riesgos y prevenir accidentes relacionados con la atención parcial del conductor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuándo se aplica la infracción por usar el celular con el vehículo detenido El artículo 48 de la Ley Nacional 24.449 prohíbe el uso de dispositivos de comunicación manual mientras el conductor está al mando del vehículo. Esto incluye hablar, enviar mensajes o manipular aplicaciones desde el celular, sin distinguir si el coche está en movimiento o detenido en la vía pública. Por su parte, el artículo 77 clasifica la infracción como falta grave, con posibilidad de retención de licencia y multas, dejando a las jurisdicciones locales la facultad de establecer procedimientos y montos específicos.

celular-volante-va El artículo 48 de la Ley Nacional 24.449 prohíbe el uso de dispositivos de comunicación manual mientras el conductor está al mando del vehículo. Esto incluye hablar, enviar mensajes o manipular aplicaciones desde el celular, sin distinguir si el coche está en movimiento o detenido en la vía pública. En CABA, la sanción asciende a 100 Unidades Fijas (UF) y puede aplicarse mediante agentes de tránsito o cámaras automáticas instaladas en calles y avenidas. La normativa aclara que la infracción no se aplica si el vehículo está correctamente estacionado, fuera de la circulación, con motor apagado.

Ejemplos habituales:

Contestar un mensaje mientras se espera la luz verde en un semáforo.

Revisar una aplicación de mensajería durante un embotellamiento.

Usar el celular mientras se detiene momentáneamente en doble fila. Fundamentos y alcance de la regulación El régimen legal busca proteger la seguridad vial, considerando que cualquier distracción disminuye el tiempo de reacción y la capacidad de atención al entorno. Estudios sobre conducción muestran que la manipulación de teléfonos afecta distintos niveles: cognitivo, visual, auditivo y físico. Aunque los sistemas manos libres no están prohibidos, la atención sigue siendo un factor crítico.

La legislación nacional y local coincide en que el conductor mantiene responsabilidad plena sobre la circulación mientras esté al mando del vehículo. Por eso, incluso cuando el coche está parado, el uso del celular constituye infracción y puede generar sanciones. El marco regulatorio también prevé procedimientos de notificación, reducción de la multa si se reconoce voluntariamente la infracción, y medidas más severas para reincidentes. La idea central es que el pago de la sanción refleje la necesidad de mantener la atención y el dominio efectivo del vehículo, no solo la circulación en movimiento.