Menos impuestos: qué pasó con los precios de los celulares tras la quita del arancel, ¿bajaron o subieron?

Un análisis mostró cifras tras la medida del Gobierno, diferencias según el modelo y queda abierta la duda sobre si conviene comprar ahora o esperar.

Varios modelos de celulares en exhibición reflejan un mercado con precios en ajuste, tras los cambios impositivos y con comportamientos dispares según marca y segmento

La eliminación del arancel del 8% a los celulares importados , vigente desde el 15 de enero, introdujo cambios en los precios del mercado local de tecnología móvil, aunque sin un impacto homogéneo sobre el consumo. Un informe elaborado por la Fundación Ecosur y la Bolsa de Comercio de Córdoba, realizado a través de Nicolás Cámpoli, economista de la entidad, y Ángel Osman, analista , permite dimensionar el alcance real de la medida y observar cómo reaccionaron los precios en un contexto de estabilidad cambiaria y sin variaciones relevantes en los valores internacionales.

El relevamiento comparó precios de la primera semana de enero, previa a la medida del Gobierno, con los de la última semana del mes. En ese período, el precio promedio de los celulares registró una caída del 2,1% en pesos. El dato confirma una baja agregada, aunque el comportamiento por producto muestra un escenario fragmentado, con ajustes dispares según marca, gama y origen del equipo.

Al observar los resultados por segmento, los celulares de gama baja mostraron una reducción promedio del 2,6%, mientras que los equipos de gama alta registraron una baja más moderada, del 0,8%. En contraste, los modelos de gama media exhibieron un aumento del 1,3%, lo que refuerza la idea de que el traslado de la reducción impositiva a los precios finales resultó parcial y desigual.

El comportamiento desigual de los precios muestra que la baja de impuestos no se trasladó de manera plena a los valores finales. Según el análisis de Nicolás Cámpoli , economista de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ajuste inicial se concentró principalmente en los celulares importados, "mientras que los equipos fabricados o ensamblados localmente todavía no reflejan cambios significativos. Esta dinámica aparece alineada con las mayores caídas observadas en los celulares Apple, de origen importado, con reducciones cercanas al 7%".

El análisis por marca también revela diferencias marcadas. Los celulares Apple presentaron la caída más pronunciada, con una reducción promedio del 6,5% entre principios y fines de enero. En segundo lugar se ubicaron los equipos Samsung, con una baja del 3%, seguidos por Motorola, con una disminución del 1,6%. En sentido contrario, los modelos Xiaomi registraron una suba del 4,2%, la mayor del período.

La dispersión se refleja en el conjunto de productos relevados. Sobre un total de 320 modelos, 92 registraron bajas de precios, 108 mostraron aumentos y 118 no presentaron cambios. El reparto confirma que la medida no derivó en una reducción generalizada en el mercado de tecnología móvil, sino en ajustes puntuales que impactaron de manera distinta sobre las decisiones de consumo.

Durante enero, el contexto macroeconómico no aportó presiones adicionales. El tipo de cambio oficial mostró una variación prácticamente nula, con una baja del 0,1%, y los precios internacionales de los celulares se mantuvieron estables. En este escenario, la evolución de los precios internos quedó asociada principalmente a la estructura impositiva y a la dinámica comercial.

Desde el punto de vista teórico, en una economía pequeña y sin impuestos, el precio interno de un bien importado tiende a igualarse al internacional. Sin embargo, el mercado argentino presenta una carga tributaria más amplia. Además del arancel y el impuesto interno, los celulares importados afrontan IVA, tasa de estadística, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales, lo que limita el impacto inmediato de una sola modificación impositiva sobre el precio final que enfrenta el consumidor.

El informe señala que el ajuste inicial se concentró en los productos importados, mientras que los equipos ensamblados localmente aún no reflejan plenamente la nueva estructura de costos. Este comportamiento resulta consistente con las mayores caídas observadas en los celulares Apple, de origen importado. Bajo este esquema, los precios de los productos nacionales tenderían a ajustarse con mayor rezago.

Otra explicación se vincula con la gestión de stocks. Parte de los equipos disponibles para la venta ingresó al mercado cuando el arancel todavía se encontraba vigente. En ese contexto, los vendedores podrían no trasladar de inmediato la reducción en el costo de reposición, lo que introduce rigideces nominales a la baja y retrasa el impacto sobre el consumo.

Valores

La comparación entre los precios promedio de enero y los de diciembre aporta otra dimensión. En ese lapso, el precio promedio total registró una caída del 1,1%, aunque con diferencias significativas por segmento. Los celulares de gama alta redujeron su valor en promedio un 3,3%, mientras que los de gama media y baja mostraron aumentos del 4,8% y 4,1%, respectivamente. En ese período, el tipo de cambio oficial se mantuvo prácticamente estable.

"La suba observada en los celulares de gama media no responde a un único factor. El informe remarca la elevada heterogeneidad en las variaciones de precios y advierte que todavía resulta prematuro asociar este comportamiento a una estrategia comercial definida o a un cambio estructural en la demanda", dijo Cámpoli.

Según el análisis de Cámpoli, una explicación probable se vincula con el origen de muchos modelos de este segmento, que suelen ensamblarse en Tierra del Fuego y todavía no reflejan plenamente el nuevo esquema impositivo. En ese contexto, la evolución futura de los precios dependerá de cómo se acomoden estos productos frente a la competencia de los importados.

El informe también repasa los cambios impositivos aplicados al sector durante 2025. Antes de la eliminación total del arancel, en mayo de ese año ya se había producido una reducción parcial: el derecho de importación pasó del 16% al 8% y el impuesto interno sobre celulares importados bajó del 19,5% al 9,5%. En el caso de los equipos producidos bajo el régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego, la alícuota del impuesto interno pasó del 9,5% al 0%.

Desde la perspectiva del comprador, las diferencias entre celulares importados y los ensamblados en Tierra del Fuego no se explican solo por la calidad del producto, que resulta variada en ambos casos. Cuando los equipos son iguales o muy similares, el precio tiende a converger en el mediano plazo. En el corto plazo, los importados podrían mostrar valores relativamente más convenientes si ya incorporaron la reducción impositiva y los productos nacionales aún no ajustaron.

Algunos precios de referencia:

Celulares Android: los modelos más accesibles parten cerca de los $150.000 y pueden llegar hasta alrededor de $1.000.000 , según marca, prestaciones y gama.

Android gama alta: equipos premium suelen ubicarse entre $900.000 y $1.500.000 , según el modelo y la memoria.

iPhone: los modelos más sofisticados de Apple se mueven en una franja superior, que va desde $1.600.000 hasta más de $3.000.000, según versión y capacidad.

Qué viene

Hacia adelante, el informe plantea que los precios internos podrían continuar su ajuste, al menos medidos en dólares, a medida que se complete el traslado de la medida del Gobierno. No obstante, el margen para bajas significativas aparece acotado. Además, surge un riesgo externo: una posible suba de los precios internacionales durante 2026, impulsada por una mayor demanda de chips de memoria asociada al procesamiento de datos de inteligencia artificial.

El relevamiento se basa en precios observados en Mercado Libre y considera cuatro marcas representativas del mercado: Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi. Para la clasificación por gamas, los modelos se ordenaron según precio y se dividieron en tres segmentos a partir de puntos de corte definidos en diciembre de 2025. Se tomaron en cuenta los precios con descuento, que reflejan el valor efectivamente pagado por el consumidor.

Cámpoli precisó: "De cara a los próximos meses, los precios podrían continuar reaccionando a la eliminación del arancel en las próximas semanas, aunque sin esperar una caída significativa como la registrada entre comienzos de 2025 y la actualidad. El margen para bajas adicionales aparece acotado".

El análisis también introduce un factor de riesgo: la posibilidad de una suba en los precios internacionales de los celulares durante 2026, asociada a una mayor demanda de chips de memoria vinculada al procesamiento de datos de inteligencia artificial.