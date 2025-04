La visión de los empresarios: el grupo de los 6 mostró su apoyo al acuerdo de Argentina con el FMI y el fin del cepo

La noticia tomó por sorpresa a algunos referentes empresariales, sobre todo por la decisión de levantar las restricciones al acceso de dólares antes de lo esperado. No obstante, la respuesta fue contundente.

Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (Amcham), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), todas salieron a respaldar el entendimiento con el FMI y el nuevo régimen cambiario.

El comunicado de la CAC

Desde la Cámara Argentina de Comercio subrayaron que “el entendimiento con el Fondo, en línea con el ordenamiento implementado por el presidente Javier Milei desde su asunción a finales de 2023, y que permitió una contundente estabilización de la economía nacional, favorecerá el crecimiento y la generación de empleo de calidad”.

También aclararon que los u$s20.000 millones acordados con el organismo no se destinarán al financiamiento del déficit, sino al saneamiento del Banco Central, lo que “favorecerá la generación de confianza y la consolidación del pronunciado descenso que la inflación tuvo en los últimos meses”.

CAME también celebró el acuerdo

En esa misma línea se pronunció la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que definió el levantamiento del cepo como “un paso clave en la normalización de la economía argentina” y agregó: “es de esperar que la liberación del denominado ‘cepo cambiario’ para personas físicas continúe con la flexibilización total de los controles en un camino de previsibilidad amplio”. Asimismo, destacó que el nuevo esquema de flotación administrada requerirá medidas para evitar impactos en los precios.

Desde el sector financiero también celebraron la medida. Un empresario del rubro definió como “oportuno y conveniente” el anuncio, dado que permite recomponer las reservas internacionales en un contexto global de creciente inestabilidad. “Estirás los vencimientos con el propio organismo y llega más plata fresca. Tener reservas negativas es caminar por la cornisa”, explicó.

Qué dijeron desde IDEA

Sin embargo, todos coincidieron en que el verdadero desafío es evitar un traslado a precios. El dato de inflación de marzo, con un 3,7%, encendió alertas, y la eliminación del cepo genera el riesgo de un pass through que frene el proceso de desinflación.

Desde el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), su presidente Santiago Mignone sostuvo: “No todo movimiento del dólar tiene que generar un pass through. Cuando se hicieron ajustes en el valor de la moneda con condiciones más razonables de la economía, no hubo un pass through total, con lo cual se ganó competitividad”.

Y remarcó: “Es una excelente noticia. El acuerdo le da mayor credibilidad al programa. Ya no son fondos que entran para cubrir el déficit, sino para sanear el patrimonio del BCRA”.

La UIA también se manifestó sobre el levantamiento del cepo cambiario

En el plano industrial, la Unión Industrial Argentina (UIA) todavía no difundió un comunicado oficial. Sin embargo, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, advirtió que "no tenemos una estimación sobre cuánto va a abrir el dólar el lunes”.

En declaraciones con Radio Mitre, el empresario sostuvo: “El levantamiento del cepo me parece que es un elemento importante, además el tema cambiario y permitir giro de utilidades a partir de este ejercicio, es evidentemente el correcto camino para la normalización”.

Sobre el nuevo esquema cambiario de flotación entre bandas explicó que "permite una mejor adaptación a los vaivenes diarios y a la realidad de la producción nacional”. Sin embargo, recordó que atrás de todas estas noticias tienen que estar "las reformas estructurales".

La Cámara de Supermercados Mayoristas (Cadam) también opinó que la salida del cepo es una decisión acertada, al indicar: “Eliminan dos fuentes históricas de inflación en Argentina, y flexibiliza sin soltar del todo con el sistema de bandas cambiarias, que permite mayor libertad sin el caos de una flotación total. Es una forma ordenada de salir del cepo”.

Dia de la Industria Javier Milei Daniel Funes de Rioja La UIA también respaldó el acuerdo y el levantamiento del cepo. Prensa UIA

Desde el ámbito bancario, el titular de Adeba, Javier Bolzico, celebró el acuerdo y pidió avanzar con una profunda reducción del gasto agregado que permita eliminar los impuestos distorsivos. Aseguró además que el sistema financiero continuará colaborando en la recuperación del país a través del crédito y servicios de calidad.

El mensaje de la Camarco

Por su parte, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), su presidente Gustavo Weiss opinó que las medidas anunciadas “van en el sentido positivo de transparentar y normalizar el mercado a partir del poder de juego importante que le da el acuerdo con el FMI”, lo que debería incentivar las inversiones y la liquidación de exportaciones pendientes.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) manifiesta su apoyo al reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como a la decisión de eliminar el cepo cambiario.



Cámara Argentina de la Construcción (@CamarcoArg) April 12, 2025

Por otro lado, la cámara expresó "su apoyo al reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como a la decisión de eliminar el cepo cambiario de manera definitiva" y aseguró que "estas medidas son fundamentales para recuperar la previsibilidad macroeconómica, promover la inversión y fortalecer la confianza en el país".

"La salida del cepo representa un avance significativo en el proceso de normalización del mercado cambiario y la integración de Argentina al sistema financiero global. Este paso contribuirá a mejorar el acceso al financiamiento, reactivar proyectos paralizados y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas en infraestructura, un sector clave para la generación de empleo y el crecimiento sustentable", sentenciaron.