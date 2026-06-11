Marruecos sufrió dos bajas de último momento antes del debut en el Mundial 2026 ante Brasil + Agregar ámbito en









Dos de las figuras de la selección africana quedaron desafectados por lesión antes del debut. Así, los marroquíes debieron modificar la lista sobre el límite reglamentario impuesto por la FIFA.

Marruecos sufrió dos bajas de último momento antes del debut en el Mundial 2026 ante Brasil

La Selección de Marruecos confirmó este jueves las bajas de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd para el Mundial 2026, a dos días del debut frente a Brasil, luego de que ambos futbolistas no lograran recuperarse de sus respectivas lesiones y fueran reemplazados por Amine Sbai y Marwane Saadane.

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El golpe más reciente fue el de Ezzalzouli, delantero del Betis, quien sufrió un esguince de rodilla durante el amistoso del último domingo ante Noruega y quedó descartado después de que el cuerpo médico evaluara su evolución durante las últimas horas.

El atacante era una de las variantes ofensivas importantes para el entrenador Mohamed Ouahbi, por su desequilibrio en los últimos metros y su capacidad para romper por los costados, por lo que su ausencia representa una baja sensible en la previa del estreno mundialista.

En su lugar ingresará Amine Sbai, extremo de 25 años, que se sumará de urgencia a la convocatoria para ocupar el cupo dejado por Ezzalzouli dentro de una lista que debió ser retocada prácticamente sobre el inicio de la competencia.

La otra desafectación fue la de Nayef Aguerd, defensor del Olympique de Marsella y pieza de peso en el seleccionado marroquí que alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El zaguero no juega desde el 4 de marzo por una lesión en la ingle, fue sometido a una intervención quirúrgica y luego sufrió nuevas complicaciones, entre ellas una fractura en el pubis y una inflamación ósea, que terminaron por dejarlo sin chances de disputar la Copa del Mundo. Aguerd será reemplazado por Marwane Saadane, mediocampista de 34 años que milita en el fútbol de Arabia Saudita y que fue elegido como alternativa para reforzar al plantel en medio de la emergencia. La decisión fue tomada en el límite del plazo permitido por la FIFA, que habilita modificaciones por lesión hasta 24 horas antes del primer partido de cada seleccionado en el torneo. Marruecos debutará este sábado desde las 13 ante Brasil, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por el Grupo C, que también integran Escocia y Haití.