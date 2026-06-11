El presidente de la AFA compartió una imagen junto al titular de la FIFA en una cena de camaradería previa al inicio de la Copa del Mundo.

"Chiqui" Tapia posó con Infantino antes del Mundial 2026 y le dedicó un mensaje en las redes

Claudio “Chiqui” Tapia publicó una foto junto a Gianni Infantino , presidente de la FIFA , en lo que pareció ser una cena de camaradería previa al inicio del Mundial 2026 , y acompañó la imagen con un mensaje directo: “Siempre de tu lado”.

El posteo del titular de la AFA no pasó inadvertido en la antesala de la Copa del Mundo , especialmente por el peso institucional de Infantino y por el vínculo cada vez más estrecho que muestra la conducción del fútbol argentino con la máxima autoridad del organismo internacional.

spaldo público de Tapia hacia el presidente de la FIFA , en medio de días cargados de actividad dirigencial, reuniones protocolares y encuentros entre las principales autoridades del fútbol mundial.

Además de la foto con Infantino, Tapia también compartió una imagen junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a quien le dedicó otro mensaje afectuoso: “Presi querido”.

Sin embargo, el foco principal quedó puesto en el saludo al titular de la FIFA, ya que el “siempre de tu lado” fue leído como una señal fuerte de alineamiento político e institucional en la previa del torneo más importante del fútbol.

Tapia llegó al Mundial como presidente de la federación campeona del mundo y con la Selección argentina nuevamente en el centro de la escena, mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

En ese contexto, la foto con Infantino funcionó también como una postal de poder en la previa mundialista, con el titular de la AFA mostrándose cerca de las principales autoridades del fútbol internacional.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia, pero fuera de la cancha la agenda dirigencial también empieza a ocupar un lugar central, con Tapia activo en los encuentros institucionales que rodean el comienzo de la Copa del Mundo.