La predicción de Dibu Martínez para el Mundial 2026: cómo le iría a la Selección argentina

El arquero campeón del mundo se animó a proyectar el recorrido de las principales selecciones en la Copa del Mundo y dejó varios pronósticos que rápidamente generaron repercusión.

Emiliano Martínez se animó a pronosticar el desarrollo del Mundial 2026 y dejó un recorrido que ilusiona a los hinchas argentinos.

A horas del inicio del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a confiar plenamente en la Selección argentina y se animó a pronosticar cómo será el camino del equipo de Lionel Scaloni. El arquero campeón del mundo aseguró que la Albiceleste volverá a levantar la Copa.

La confianza parece ser una marca registrada de Emiliano Martínez. Tal como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando sostuvo su fe en la Selección argentina incluso después de la inesperada derrota ante Arabia Saudita, el arquero volvió a proyectar el recorrido de la Albiceleste en la máxima cita del fútbol y dejó una predicción que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El marplatense participó de un desafío organizado por uno de los patrocinadores de Aston Villa y aceptó el reto de elegir a los ganadores de las distintas llaves del Mundial 2026. Con la seguridad que lo caracteriza, fue avanzando ronda por ronda hasta llegar a una definición que, según su visión, tendrá todos los ingredientes de una noche histórica.

El arquero campeón del mundo completó el cuadro de eliminación directa y eligió a los equipos que llegarán más lejos en la Copa del Mundo.

El camino que imagina para la Selección argentina

Al momento de proyectar los octavos de final, Martínez apostó por los principales candidatos al título. En su cuadro avanzan Inglaterra, Portugal, Argentina, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México, una combinación de selecciones tradicionales y potencias que suelen llegar a las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

Uno de los pronósticos que más sorprendió fue la clasificación argentina sobre España, una selección que aparece entre las favoritas para pelear por el campeonato. Para el arquero, sin embargo, la Scaloneta volverá a demostrar que está preparada para competir contra cualquiera.

La confianza del guardameta también se extendió a los cuartos de final. Allí imaginó una nueva victoria albiceleste frente a Francia, repitiendo un duelo que ya quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos por la inolvidable final disputada en Qatar.

DIBU ANTE FRANCIA.jpg Dibu Martínez proyectó los cruces de las fases decisivas y anticipó quiénes serán los grandes protagonistas del torneo.

Una semifinal con sufrimiento y definición desde los doce pasos

Si algo caracteriza a Martínez es su relación especial con los penales. Por eso no llamó la atención que, al proyectar las semifinales, visualizara un nuevo desenlace dramático para la Selección.

Según su predicción, Argentina eliminará a Inglaterra en una definición desde los doce pasos. El arquero no dudó al describir el desenlace y sostuvo que la clasificación llegará “por penales”, un escenario que inevitablemente remite a varias de las noches más memorables de su carrera con la camiseta albiceleste.

Del otro lado del cuadro, Dibu imaginó a Brasil dejando en el camino a Alemania para instalarse en la gran definición. De esa manera, el torneo desembocaría en uno de los enfrentamientos más esperados por cualquier amante del fútbol: un clásico sudamericano con una Copa del Mundo en juego.

dibu martinez atajada.jpg Especialista en definiciones desde los doce pasos, Dibu Martínez imaginó que los momentos decisivos del Mundial volverán a resolverse por penales.

La final soñada: Argentina contra Brasil

Para Martínez, el partido decisivo del Mundial 2026 enfrentará a las dos selecciones más exitosas de Sudamérica. El arquero eligió a Brasil como rival en la final y no dudó al momento de señalar quién terminará celebrando.

Con una sonrisa y la seguridad que suele mostrar en cada declaración, reveló su pronóstico definitivo: “Argentina, por penales”.

La respuesta no sorprendió a quienes conocen la personalidad del arquero. A lo largo de los últimos años, Martínez se convirtió en uno de los grandes símbolos de la Selección argentina gracias a sus actuaciones en los momentos de máxima presión. Su figura quedó asociada para siempre a las definiciones desde los doce pasos, tanto en la Copa América como en el Mundial de Qatar.