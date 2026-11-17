La multinacional brasileña estrenará un formato comercial en Buenos Aires y renovará tres tiendas. La expansión complementa su histórica red de consultoras con aplicaciones, comercio electrónico y nuevas herramientas digitales.

La apertura de locales a la calle marca un cambio en la estrategia de Natura en la Argentina.

En un contexto de retracción del consumo y dificultades para recuperar ventas , la multinacional brasileña Natura decidió invertir u$s1,3 millones para ampliar su presencia comercial en el país . La compañía, que construyó su negocio principalmente a través de la venta directa por catálogo, dará un nuevo paso en su estrategia de expansión con la apertura de sus primeros dos locales a la calle , un formato que hasta ahora no había utilizado en el mercado argentino.

La inversión contempla dos nuevas tiendas en la Ciudad de Buenos Aires y la remodelación de otras tres ubicadas en centros comerciales . Con este movimiento, Natura pasará de 16 a 18 establecimientos , en una apuesta por fortalecer el contacto directo con los consumidores sin abandonar su tradicional red de consultoras, que continúa siendo uno de los principales canales de comercialización de sus productos.

La decisión resulta significativa por el momento que atraviesa el mercado. La propia compañía reconoció en sus últimos resultados financieros que la recuperación de su negocio argentino continúa siendo lenta , afectada por la debilidad del consumo y por las dificultades derivadas de la reorganización de sus operaciones con Avon. Pese a ese escenario, la empresa optó por ampliar su estructura física y sumar puntos de venta en corredores comerciales tradicionales.

Los nuevos locales estarán ubicados en Cabildo y Juramento, en Belgrano, y Santa Fe y Junín, en Recoleta , dos zonas de importante circulación comercial. A su vez, la compañía renovará sus establecimientos de Alto Palermo, Unicenter y Plaza Oeste , donde ya tenía presencia.

La apertura de locales a la calle marca un cambio en la estrategia de Natura en la Argentina. Hasta ahora, su expansión física había estado concentrada en centros comerciales, mientras que la mayor parte de su relación con los consumidores se desarrollaba mediante las consultoras de belleza y, más recientemente, los canales digitales.

Con este nuevo formato, la empresa busca captar clientes que circulan diariamente por zonas comerciales, ampliar las oportunidades de compra y ofrecer espacios donde puedan conocer, probar y elegir productos de perfumería, maquillaje, cuidado personal y cosmética.

"Nos entusiasma este paso fundamental. Con estas aperturas alcanzamos 18 tiendas en el país e impulsamos nuevos formatos. Llegar directamente a la calle nos permite construir puntos de encuentro cotidianos y accesibles para que la gente experimente nuestros productos", explicó Javier Mancilla, gerente de Retail de Natura Mercado Sur.

Sin embargo, la expansión de las tiendas físicas no implica que Natura esté dejando atrás su modelo histórico. La venta directa continúa ocupando un lugar central en su negocio, aunque el tradicional catálogo en papel convive cada vez más con herramientas digitales que permiten a las consultoras gestionar pedidos y vender sin necesidad de entregar personalmente los productos.

En los últimos años, Natura avanzó con la digitalización de ese sistema. Actualmente, cuenta con una aplicación de compras para consumidores, una plataforma de comercio electrónico y la app Mi Negocio, desde la cual las consultoras pueden administrar su actividad comercial.

También dispone de tiendas digitales individuales, que permiten compartir enlaces de compra con los clientes. Bajo esta modalidad, el consumidor puede pagar online y recibir el producto directamente en su domicilio, mientras la consultora obtiene la comisión correspondiente.

A esa estructura se suma una herramienta de venta por WhatsApp, desarrollada en Argentina con asistencia de inteligencia artificial, que permite acompañar al consumidor durante el proceso de compra. La compañía también comercializa sus productos a través de marketplaces.

De esta manera, las nuevas sucursales se incorporan a una red que combina venta por catálogo, atención personalizada, aplicaciones, comercio electrónico y locales físicos. El desafío será ampliar las ventas sin desplazar a las consultoras que sostienen buena parte del negocio.

El desafío de crecer mientras el consumo todavía no se recupera

La inversión se produce en un momento de transformación para la multinacional brasileña, que durante los últimos años reorganizó sus operaciones internacionales y concentró nuevamente su estrategia en América Latina.

Uno de los principales cambios estuvo relacionado con Avon, compañía que Natura adquirió en enero de 2020. Aunque ambas marcas pertenecen al mismo grupo desde hace casi siete años, la integración de sus estructuras comerciales, administrativas y tecnológicas en la Argentina se completó recién durante 2025.

El proceso permitió unificar operaciones y simplificar costos, pero también generó dificultades en la actividad comercial. En su informe integrado de 2025, Natura reconoció que la combinación de ambos negocios en la Argentina se desarrolló en un escenario de menor ingreso disponible de las familias y debilitamiento del consumo.

Durante el primer trimestre de 2026, la compañía volvió a señalar al mercado argentino entre los factores que presionaron sus resultados regionales. Posteriormente, entre abril y junio, registró señales de recuperación, aunque todavía insuficientes para consolidar una mejora sostenida.

De acuerdo con el balance del tercer trimestre de 2026, Natura registró ingresos consolidados por 5.000 millones de reales, una caída interanual del 3%. En los mercados hispanohablantes de América Latina, las ventas retrocedieron 0,9% en moneda constante, mientras que la compañía describió la recuperación argentina como gradual, pero todavía lenta.

La empresa no publica en ese comunicado una cifra individual de facturación para la Argentina, por lo que los resultados regionales no pueden trasladarse directamente al desempeño local.

La expansión comercial se inscribe, además, en una reorganización más amplia del grupo. Después de desprenderse de Aesop, The Body Shop y los negocios de Avon fuera de sus mercados latinoamericanos centrales, Natura volvió a concentrar sus recursos en la región, donde mantiene las operaciones de sus dos principales marcas.

En ese escenario, la apertura de tiendas a la calle representa una apuesta por ganar presencia y captar nuevos consumidores en un mercado que todavía muestra dificultades para recuperar el consumo.