La exclusión financiera bajó del 41% al 4% entre 2022 y 2026, según un estudio de Junior Achievement y la Universidad Di Tella, con apoyo de BBVA. Sin embargo, persisten brechas de conocimiento y riesgos asociados a las recomendaciones en redes, las estafas y las apuestas online.

La expansión de la inclusión financiera no eliminó las diferencias vinculadas con el nivel socioeconómico. El 57% de los adolescentes de sectores de menores ingresos presenta un nivel bajo de conocimiento financiero, frente al 40% entre quienes pertenecen al nivel alto.

El acceso de los adolescentes argentinos a las herramientas financieras dio un salto en los últimos cuatro años, pero esa expansión convive con dificultades para sostener el ahorro y administrar el dinero. La proporción de jóvenes sin ningún instrumento financiero cayó del 41% en 2022 al 4% en 2026 , mientras que apenas el 21% se siente plenamente confiado en sus capacidades para manejar sus finanzas.

Los datos surgen de la tercera edición de “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina” , una investigación de Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, con el apoyo de BBVA. El relevamiento incluyó a 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país y cuatro grupos focales.

El informe muestra que la diferencia de acceso a instrumentos financieros entre los jóvenes de nivel socioeconómico alto y bajo prácticamente desapareció. Sin embargo, las desigualdades persisten cuando se evalúan los conocimientos necesarios para utilizarlos y tomar decisiones .

Las billeteras digitales se consolidaron como el principal medio de pago entre los adolescentes: el 63% las utiliza con mayor frecuencia , frente al 50% en 2024 y apenas el 11% en 2022. Además de pagar, los jóvenes mencionan que las aplicaciones les permiten separar ahorros, establecer reservas y obtener rendimientos.

Esa familiaridad con las herramientas digitales no se traduce necesariamente en hábitos de ahorro sostenidos. El 44% guarda una parte del dinero cada vez que lo recibe , cinco puntos porcentuales menos que en 2024, cuando esa proporción alcanzaba el 49%.

Otro 34% ahorra ocasionalmente, pero reconoce que termina gastándolo. Así, aunque el 78% manifiesta una actitud positiva hacia el ahorro, una parte importante encuentra dificultades para mantenerlo.

También retrocedió la confianza para administrar el dinero: quienes se sienten plenamente seguros de sus capacidades pasaron del 28% al 21%. En paralelo, el grupo que reconoce no saber cómo manejar sus recursos y expresa interés en aprender aumentó del 12% al 15%.

Más acceso, pero con brechas de conocimiento

La expansión de la inclusión financiera no eliminó las diferencias vinculadas con el nivel socioeconómico. El 57% de los adolescentes de sectores de menores ingresos presenta un nivel bajo de conocimiento financiero, frente al 40% entre quienes pertenecen al nivel alto.

Por edad y género, en cambio, el estudio encontró resultados similares en los conocimientos efectivos. Las diferencias aparecen en la percepción que los propios jóvenes tienen de sus capacidades.

El 42% de los varones cree saber más de lo que demuestra conocer, frente al 31% de las mujeres. En sentido inverso, el 26% de ellas subestima sus conocimientos, una proporción que baja al 17% entre los varones.

“Ese acceso no significa necesariamente saber cómo administrar el dinero”, señaló Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina. El ejecutivo destacó la necesidad de acompañar la incorporación de herramientas financieras con educación y de sostener las conversaciones sobre dinero tanto en las familias como en las escuelas.

Redes sociales, estafas y apuestas online

Los padres y tutores siguen siendo la principal fuente de consulta sobre dinero: el 78% de los adolescentes recurre a ellos, un porcentaje que se mantuvo estable en las tres ediciones del estudio. Detrás aparecen las redes sociales y los influencers, con el 39%; internet, con el 37%; y los docentes, con el 35%.

La influencia de los contenidos digitales también se refleja en las decisiones de inversión. Ante una situación hipotética en la que reciben una recomendación a través de un video, el 54% destinaría más de la mitad o la totalidad de sus ahorros a seguirla. La disposición sube al 82% si el consejo proviene de un experto y al 77% cuando lo da un familiar.

El relevamiento también detectó dificultades para identificar y reportar fraudes. Uno de cada cinco adolescentes afirma haber recibido un intento de estafa virtual, mientras que otro 23% no está seguro de haber atravesado esa situación. Entre quienes reconocieron un intento, el 77% lo ignoró y apenas el 21% lo reportó.

En cuanto a las apuestas online, el 39% aseguró tener amigos que apostaron durante el último mes y el 6,5% reconoció haberlo hecho personalmente. Aunque la exposición a esta práctica disminuyó respecto de 2024, las apuestas deportivas ganaron presencia entre las modalidades mencionadas por quienes tienen amigos que apuestan: pasaron del 23% al 40%.

La inteligencia artificial se suma a las consultas sobre dinero

La IA también comenzó a ocupar un lugar en la relación de los adolescentes con sus finanzas. El 52% la utilizó alguna vez para temas relacionados con el dinero, principalmente para comprender conceptos, comparar precios o consultar sobre ahorro e inversión.

Ese uso ocasional convive con una presencia todavía menor como fuente de información financiera: el 11% la mencionó en esa categoría. La confianza para tomar decisiones financieras con estas herramientas alcanza al 37% entre quienes las utilizan casi todos los días, frente al 19% de quienes recurren a ellas algunas veces por semana.

Para Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA en Argentina, el desafío consiste en convertir el mayor acceso en capacidades para administrar el dinero, comprender las opciones disponibles, reconocer los riesgos digitales y evaluar la información recibida.

La demanda de formación aparece también entre los propios adolescentes: siete de cada diez ubican a la educación financiera y económica entre los tres contenidos escolares más útiles para su futuro, por encima de matemática, con el 47%, y computación, con el 46%. En los sectores de menores ingresos, los grupos focales destacaron especialmente el papel de la escuela para acceder a conocimientos que no siempre están disponibles en el entorno familiar.