¿Cuánto tengo que invertir en un plazo fijo para generar $200.000 en un mes? + Agregar ámbito en









El BCRA compara las tasas de los principales bancos y permite conocer cuánto puede rendir una colocación a 30 días.

Para alcanzar un rendimiento de $200.000 en 30 días, el capital necesario depende de la tasa que ofrece cada entidad financiera.

Un plazo fijo puede generar $200.000 en 30 días, pero para conseguir ese rendimiento hace falta un capital importante. El monto necesario cambia según la tasa que ofrezca cada banco al momento de constituir la inversión. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con un comparador que reúne las tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos y permite revisar las condiciones para una colocación online a 30 días.

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Para este cálculo se toma como referencia una inversión tradicional a 30 días y se utiliza la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada entidad. Con ese dato se puede determinar cuánto capital hace falta para que los intereses generados alcancen los $200.000.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para generar $200.000 en 30 días El monto necesario no es igual en todos los bancos. Una tasa más alta permite llegar al objetivo con menos dinero, mientras que una tasa más baja obliga a depositar un capital mayor. En el Banco Nación, la tasa para personas humanas por canal electrónico es actualmente del 19,25% TNA para colocaciones de entre 30 y 59 días. En sucursal, la tasa es del 15,50%. Con $15.000.000, el rendimiento cambia de manera importante según el canal elegido:

Sucursal — TNA 16,50%: genera $203.424,66 en 30 días

genera en 30 días Canal electrónico — TNA 20,00%: genera $246.575,34 en 30 días Unsplash Ranking de tasas: ¿qué banco ofrece el porcentaje más alto? El comparador del BCRA está compuesto por los bancos con mayor volumen de depósitos, por lo que permite concentrar la comparación en las entidades más conocidas del sistema financiero nacional. Para una colocación online a 30 días, las tasas informadas para clientes de los principales bancos son:

Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA Banco Macro: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Nación: 19,25% TNA

19,25% TNA BBVA: 19% TNA

19% TNA Banco Credicoop: 18,50% TNA

18,50% TNA Banco Galicia: 18,25% TNA

18,25% TNA ICBC: 18,10% TNA

18,10% TNA Banco Ciudad: 17% TNA

17% TNA Banco Santander: 16,50% TNA

16,50% TNA Banco Patagonia: 16% TNA Cuestiones fundamentales de esta herramienta El plazo fijo tradicional tiene una característica fundamental. Una vez constituido, el dinero queda colocado durante el período elegido y el capital más los intereses se acreditan al vencimiento. Para una colocación de 30 días, la TNA permite calcular cuánto va a generar el depósito durante ese período. La TNA no es el porcentaje que se gana directamente en un mes. Es una tasa expresada en términos anuales. Para calcular el rendimiento de una colocación de 30 días hay que llevar ese porcentaje al período correspondiente.

También hay que prestar atención al canal por el cual se constituye el depósito. El ejemplo del Banco Nación muestra que una misma entidad puede ofrecer condiciones diferentes según se haga la operación en una sucursal o por medios electrónicos. El comparador del BCRA sirve para hacer esa revisión antes de invertir. La herramienta permite conocer las propuestas de las principales entidades y, cuando corresponde, también muestra las condiciones para quienes todavía no son clientes del banco elegido. De todos modos, hay que mirar la tasa vigente al momento de realizar la operación. El propio BCRA aclara que los porcentajes publicados pueden cambiar para otros montos o plazos. Por eso, el cálculo de cuánto dinero hace falta para generar $200.000 sirve como referencia, pero el rendimiento definitivo queda determinado por la tasa que el banco confirme al constituir el depósito.