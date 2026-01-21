¿Buenos Aires puede ser la futura sede para el Foro Económico Mundial? El fuerte mensaje de un copresidente + Seguir en









El nuevo copresidente interino del foro sugirió una renovación de fondo para renovar la confianza en el público.

Larry Fink sugirió posibles sedes para el futuro del foro.

Mientras se lleva a cabo la tercera de cuatro jornadas del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, que este año ejerce como copresidente interino de la cumbre, defendió la importancia de llevar los debates que desde hace 56 años se celebran en la localidad suiza a “los lugares donde realmente se construye el mundo moderno”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un artículo reciente de LinkedIn, Fink mostró preocupación por la percepción del público sobre el foro, al cual muchos lo consideran "desfasado" y que no responde a las necesidades de la coyuntura. En ese sentido, considera necesario recuperar la confianza “para que el Foro Económico Mundial sea útil en el futuro”.

Como respuesta, sugiere ampliar la participación en estas conversaciones, así como ser más transparentes y más comprometidos con quienes no se sienten representados en este tipo de reuniones.

davos foro economico Depositphotos En lo que respecta a la sede, la escasez de alojamiento, los costos de seguridad y la limitada infraestructura para absorber una asistencia récord al evento, agravada por la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump, ponen presión sobre la logística del evento.

Potenciales sedes para el Foro de Davos, según Larry Fink “Durante 56 años, el Foro Económico Mundial ha sido sinónimo de Davos. Y es probable que siga siendo así por un tiempo”, expresó Fink, quien sugirió “empezar a hacer algo nuevo”, y en consecuencia estar presente en los lugares donde realmente se construye el mundo moderno.

“Davos, sí. Pero también lugares como Detroit y Dublín, y ciudades como Yakarta y Buenos Aires”, apuntó el presidente de BlackRock. Obelisco