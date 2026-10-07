Medios de pago: la industria acelera alianza regional ante el avance del fraude, mientras preocupa el nivel de consumo

La industria de medios de pago acelera su transformación con el avance de los pagos digitales y la IA. El BCRA anticipó mayor supervisión sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), puso el foco en el fraude y dejó el bimonetarismo y las criptomonedas como agenda pendiente.

La Cámara de Medios de Pago reunió a los principales actores de la industria para discutir lo que se viene.

La industria de medios de pago vive dos momentos clave en su desarrollo: la fuerte adopción de los pagos digitales por parte de los usuarios , que año a año quiebra nuevos récords de transacciones realizadas, y la preparación hacia una nueva era mediada por la IA agéntica . Al mismo tiempo, atraviesa una realidad de caída del consumo , que sin dudas afecta a las empresas cuyo negocio está atravesado por la cantidad de transacciones realizadas .

De acuerdo al último informe del Banco Central , los pagos QR continúan ganando terreno y se consolidan como uno de los medios de pago digitales con mayor crecimiento. La expansión de los medios digitales no se limita a las compras en comercios. En agosto, para tener un panorama, se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos por $96 billones .

En ese contexto, pero con un panorama hacia el futuro muy auspicioso, la Cámara de Medios de Pago realizó un evento para reunir a los principales actores de la industria y anunció que avanza en la integración con otras Cámaras de la región , buscando puntos en común: profundizar la inclusión financiera y reforzar la seguridad frente a la innovación .

Desde la Cámara de Medios de Pago destacaron su rol central en el proceso de digitalización, y como un interlocutor técnico y colaborativo que una a la industria con los reguladores. Argentina, entonces, trabaja de la mano con las Cámaras de Chile, Brasil y Perú para compartir experiencias, pero también para reunir los puntos en común, de acuerdo a las particularidades de cada país. La intención, anticiparon, es sumar también a Colombia, Paraguay y Uruguay .

En la región, Perú mostró un fuerte crecimiento en pagos digitales, impulsado por la interoperabilidad. Chile , con más de 400 pagos por persona por año, enfrenta el desafío de un aumento del volumen de operación y un escenario regulatorio que implica sacar normas en escaso tiempo. Mientras, en Brasil , la industria de las tarjetas de crédito sigue creciendo pese a un grande como “Pix” , que concentra la mayoría de los pagos en ese territorio. El fraude es una de las principales preocupaciones .

En Argentina, la agenda está enfocada en ampliar los casos de uso y conocer mejor la experiencia de los comercios.

Regulación: controlar sin frenar la innovación

Uno de los principales speakers fue Juan Ernesto Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, que señaló el desafío de encontrar un equilibrio entre la regulación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Uno de los principales dilemas, señaló, es cómo regular mercados que evolucionan antes que las normas. “Si se te va la mano, matás la innovación”, señaló Curutchet. También destacó que disminuir las barreras de ingreso en la creación de nuevas fintechs es fundamental para preservar la competencia. Desde el Banco Central, agregó que su rol será reforzar la supervisión sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), comenzando por un mayor control en el otorgamiento de licencias.

"El desafío es cómo hacés para regular y cuidar lo que tengas que cuidar. Por el lado del Central, es lo que tenga un impacto sistémico para preservar la estabilidad financiera. El caso es que, para una regulación proactiva, nuestra visión es 'dejarlo correr', no podemos sacar una norma ex-ante, siempre la corrés de atrás", dijo Curutchet ante referentes del sector.

Juan Ernesto Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central

La prevención del fraude se ubicó como uno de los temas en agenda para el Banco Central. Allí, el titular de la Superintendencia pidió que las empresas realicen las denuncias y agregó que el fraude se incrementó más de un 100% en los últimos años.

El guiño de Curutchet al cerrar su exposición fue relevante para lo que se viene en la industria: bimonetarismo y cripto, por ahora agenda pendiente. “Este año ni dólares ni cripto lo veo como un tema posible, será en el segundo Gobierno de Javier Milei. Hoy hay fragilidades económicas que no nos permiten avanzar tanto, pero hay una agenda pendiente para más adelante”, admitió el titular de la fiscalización de medios de pago a través del BCRA.

Un relevamiento clave sobre el uso de pagos digitales en los comercios

Al final de los paneles, la Cámara de Medios de Pago presentó un informe relevante para conocer cómo funcionan los medios de pago en los comercios y analizar casos de uso. De ese reporte, se destacó que el 80% de los comercios considera que aceptar pagos digitales es fundamental para competir, mientras que una proporción equivalente reconoce que el efectivo está perdiendo terreno.

Los datos surgen del Monitor del Ecosistema de Pagos Digitales - Visión Comercios 2026, un estudio realizado por Brain Network y presentado por la Cámara de Medios de Pago de Argentina durante PULSO 2026.

El relevamiento, del que participaron más de 400 comercios de todo el país, también reveló que más de siete de cada diez establecimientos operan con al menos seis medios de pago diferentes. Además, destacó la consolidación del QR como herramienta cotidiana y la elevada aceptación de las tarjetas.

Uno de los principales desafíos de la industria es lograr que los comercios no solo incorporen medios de pago digitales por necesidad, sino que los elijan por su simplicidad, eficiencia y valor para sus operaciones.

En ese contexto, Manuel Cascante, presidente de la Cámara de Medios de Pago y Country Manager de American Express, destacó la importancia del sector en la actividad económica cotidiana.

“Nuestra industria forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de cada pago hay una compra, un comercio, una necesidad. Y detrás de esa operación hay empresas, infraestructura y equipos que trabajan para que esta pueda realizarse de manera simple y segura, haciendo cada vez más fácil la vida de las personas y los comercios”, sostuvo.

Por su parte, Luciana Rios Benso, directora ejecutiva de la entidad, remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación entre empresas y organismos reguladores. “La interoperabilidad no es un detalle operativo, es la condición de posibilidad para que la competencia y la innovación convivan. Y ahí seguimos articulando entre actores que compiten entre sí pero que hoy se sentaron en la misma mesa a pensar juntos”, afirmó.

Lucas Gracia, Head de Producto y UX de Payway, comentó: "En los últimos años, el ecosistema de medios de pago logró avances significativos en materia de interoperabilidad. Primero con los pagos con transferencia mediante QR, luego con tarjeta de crédito y, finalmente, con débito. Hoy los usuarios están acostumbrados a pagar con cualquier billetera en cualquier QR, un logro muy importante para toda la industria. El desafío hacia adelante es resolver las asimetrías que aún persisten, como los esquemas cerrados (closed loops) con promociones exclusivas, las extracciones con transferencias y los pagos con transferencia en ecommerce. Estas situaciones generan confusión en los consumidores. Hoy contamos con la infraestructura y los incentivos correctos para seguir profundizando la digitalización de los pagos".

De esta manera, el encuentro dejó planteada una agenda para la próxima etapa de desarrollo del sector, con foco en profundizar la digitalización de los pagos, ampliar la inclusión financiera, promover la innovación y fortalecer la cooperación público-privada.