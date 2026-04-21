Inversiones: con tasas reales negativas, ¿cuáles son los instrumentos que cubren contra la inflación?

La caución ya opera con tasas del 21% TNA en pesos. En comparación, la inflación estimada para los próximos doce meses ronda el 30%.

La caución ya opera con tasas del 21% en pesos, aproximadamente. En comparación, la inflación estimada para los próximos doce meses ronda el 30%.

El mercado de tasas de interés en pesos continúa atravesando una peligrosa racha de enfriamiento , motivo por el cual los inversores se están replanteando qué hacer con sus activos para proteger el poder adquisitivo de la inflación.

Actualmente, los depósitos a plazo fijo ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 25%, mientras que las Lecaps se negocian con una tasa efectiva anual (TEA) promedio del 24% . En paralelo, la caución bursátil ya opera con un rendimiento del 21%, aproximadamente.

En comparación, la inflación estimada para los próximos doce meses ronda el 30% y se espera que en abril oscile en torno al 3%, frente a las tasas efectivas mensuales del 1,8% que brindan los instrumentos financieros en pesos de tasa fija.

Entre marzo y abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo en dos oportunidades los encajes sobre los depósitos a la vista , devolviéndolos a los niveles vigentes en el primer semestre del año pasado.

La mayor disponibilidad de liquidez elevó la capacidad prestable de los bancos, lo que los llevó a ofrecer financiamiento a menores costos. Como consecuencia, las tasas descendieron desde niveles cercanos al 30% a mediados de marzo hasta ubicarse por debajo del 25% apenas un mes después.

pesos salarios.jpg La caución ya opera con tasas del 21% en pesos, aproximadamente. En comparación, la inflación estimada para los próximos doce meses ronda el 30%. Depositphotos

"Esta adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés", sostuvo la entidad que conduce Santiago Bausili.

Los bonos CER siguen dominando

Por este motivo, los especialistas del mercado financiero ahora directamente aconsejan apostar por bonos CER ligados a la inflación, ya que son los únicos que garantizan cobertura ante una eventual suba de los precios.

"Para inversores con exposición en pesos, mantenemos la preferencia por la curva ajustada por CER. En particular, para quienes proyectan niveles de inflación por encima de las expectativas de mercado y un escenario geopolítico más prolongado de lo previsto, consideramos apropiado extender marginalmente la duración dentro de la misma curva, rotando desde los bonos más cortos hacia el TX26 (con amortizaciones parciales en mayo y noviembre), el TZXM7 o el TZXS7", comentaron desde Criteria.

"En un mercado de abundante liquidez y valuaciones exigentes, mantenemos el sesgo hacia el tramo corto de las curvas en pesos, privilegiando la cobertura inflacionaria a través del X29Y6 y el TZX26. Evitamos extender duration de forma agresiva, en un contexto donde las tasas reales comprimidas no justifican asumir mayor riesgo", indicaron desde IOL.