"Le ganaremos a Messi": la declaración de la joven figura argelina en la previa del debut en el Mundial 2026 con Argentina + Agregar ámbito en









La delegación del conjunto africano llegó el domingo por la noche a Kansas y luego de una visita a su presidente, Ibrahim Maza desafió a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Ibrahim Maza luego de aterrizar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con Argelia. @LesVerts

La Selección de Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026, aterrizó este domingo por la noche en Kansas City, ciudad que utilizará de bunker durante la fase de grupos. Una de las jóvenes figuras argelinas habló con los medios de su país y desafió a Lionel Messi.

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“Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, aseguró Ibrahim Maza tras la visita del plantel argelino al presidente de su nación, Abdelmadjid Tebboune. “Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás", agregó.

Ibrahim Maza Ibrahim Maza acumula 5 goles y 7 asistencias con el Bayer Leverkusen en 44 partidos. @ibomaza

El mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen tiene 20 años, está próximo a disputar su primera Copa del Mundo y suena como uno de los fichajes en la mira de Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

Luego de las declaraciones, los Zorros del Desierto se dirigieron a la Universidad de Kansas, donde se alojarán durante la competencia. Allí los recibieron decenas de simpatizantes con banderas e instrumentos para brindarle apoyo al equipo bajo la lluvia.

El capitán argelino, Aissa Mandi, habló y calmó la situación luego de las declaraciones de Maza “Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado”, declaró Aissa Mandi, capitán de Argelia. Además, agregó: “Espero que los aficionados estén orgullosos de nosotros a nuestro regreso a Argelia después de la Copa del Mundo. Queremos lograr un resultado y representar los valores de Argelia a través de la solidaridad y el estado de ánimo”. Otro de los experimentados entre los dirigidos por Vladimir Petkovic es Riyad Mahrez. El ex Manchester City afirmó: “No sé si se trata de grandes expectativas, pero... bueno, estamos aquí para intentar hacer algo que enorgullezca a nuestra familia y a nuestros países, así que eso es lo más importante para nosotros”. selección de argelia "Juntos volamos, juntos por Argelia" escribió la cuenta oficial de la Selección de Argelia en Instagram. @LesVerts Argelia disputará un partido amistoso contra Bolivia el miércoles 10 de junio. Debutará en la Copa del Mundo el 16 frente a Argentina en Kansas. El 22 se cruzará con Jordania en San Francisco y cerrará la primera fase por el Grupo J contra Austria el 27 en el Arrowhead Stadium.