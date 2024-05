Lo que se dice en las mesas: el sol del 25 no asomó, se precipitaron los cambios y "la casta" se empoderó

Sin pena ni gloria pasó para los mesadineristas el festejo del (¿Pacto?) del 25 de mayo, tan promocionado por su mentor el Presidente Milei , quien ante la inacción de la gestión oficial disparó la tempranera salida del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse , que dicho sea de paso el faltante de gas confirmó que la impericia no era exclusividad del kirchnerismo. Por eso en el mercado siguen esperando algo nuevo porque el actual esquema de licuación y motosierra consideran que ya no da para más. Habemus dictamen , bienvenido el dictamen en el Senado de la Ley Bases y el paquete fiscal, pero de ahí a la implementación hay un largo camino aún, rememorando al jingle de Virginia Slims.

En los encuentros financieros se monitorea diariamente el devenir de conflictos provinciales como el misionero a sabiendas de que cada mes que los gobernadores no disponen del impuesto a las Ganancias sus tesoros tendrán problemas de liquidez, donde hasta la propia CABA ya no disfruta tanto del elixir de los ingresos sobre intereses de las Letras del Banco Central (BCRA).Mientras el Presidente sigue de viaje en viaje, hoy por hoy ni se escuchan cantos de sirena de parte de los fondos de inversión internacionales, nadie espera ni una garúa de inversiones por el momento. Menguaron las visitas extranjeras pero es cierto que en los últimos meses fue incesante el desembarco de banqueros y fondos del exterior en busca de una visión más cercana del experimento libertario. Lo que se está viendo con mayor asiduidad es una nueva grieta, pero esta vez no en el ámbito político sino entre los economistas, y en particular entre los considerados “del palo”, es decir, que comulgan con las ideas liberales y ortodoxas. Cada vez son más los que se muestran críticos del Gobierno, de su accionar, sus medidas, sus políticas y de su comunicación. Esto conlleva un esfuerzo de “bancar la parada” de parte de aquellos más afines al oficialismo, y sobre todo a Javier Milei, de quien se dicen primero “amigos” antes que colegas. Por eso los últimos cruces de espadas entre profesionales ultra reconocidos "market friendly" en el tema del atraso cambiario, de la desaceleración inflacionaria y el balance del BCRA, etc. que han dejado boquiabiertos a más de uno.