Lo que se dice en las mesas: llega alivio del Fondo en medio de reseteo global de las expectativas

Mucha gente del mercado global molesta con el accionar desenfrenado del presidente Trump, quién hasta ahora no ha hecho más que cumplir con lo que dijo que iba a hacer. Parece que les aguó la fiesta, pero el error es no entender al personaje ni su personalidad, o no querer hacerlo, ya que se caracteriza por hacer lo que dice que va a hacer y cumple las amenazas. Las proyecciones del impacto de la guerra comercial dicen que podría añadir 2 puntos más de inflación en EEUU. Por eso, recalculan pronósticos sobre lo que hará la Fed con el proceso de baja de tasas de interés. Sin duda, una mala señal para los mercados emergentes que verán como los flujos de fondos se redireccionan hacia otros destinos. En este marco un gestor vinculado a un grupo suizo advirtió a clientes y colegas que en estos días de volatilidad bajista y enmarcando, en parte, la baja en un contexto político es significativo considerar lo siguiente: es importante tomar a Trump seriamente pero no literalmente; si bien es posible que el catalítico de la retracción de los precios de la renta variable sea la actualidad política también es importante reconocer que el mercado estaba valuado para un escenario perfecto.