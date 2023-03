Lo que se dice en las mesas

Que el mercado ya en clave política recuerda un hecho que puede repetirse en las próximas elecciones y teme las consecuencias. Se refieren al escenario donde la presidencia sea de un no peronista y la provincia de Buenos Aires de un peronista. Eso se dio en dos ocasiones, en la gestión de Ricardo Alfonsín con Antonio Cafiero y en la de De la Rúa con Carlos Ruckauf. No hace falta recordar que ambas experiencias no terminaron del todo bien. Esto puede repetirse en 2023 ya que la oposición no peronista tiene hoy altas chances de ganar la presidencial y lo mismo ocurre con el peronismo en Buenos Aires. Ya comenzaron las apuestas, como días atrás comentamos en esta Sección que los operadores había empezado a levantar apuestas sobre cuándo iba a ser el waiver del Fondo, sobre todo por la meta de reservas, o el Gobierno pateaba el tablero y se alejaba, lo que hoy ya es un dato vía la negociación de nuevas metas. Pero que en realidad esconden otra cosa de la cual ya nos referiremos próximamente.

Que hubo novedades pese a todo el malhumor por la ola de calor y cortes de luz, de la mano del Banco de Valores que inició los trámites para poder operar en Paraguay como fiduciario ante el banco central de ese país, luego que en noviembre de 2021 comenzara su regionalización al instalar una oficina en Uruguay donde administra fondos de inversión. Otro que también siguen inquietos son la gente Puente que habría nombrado a Guillermo Quiroga Sáez (ex BancTrust)como jefe de estrategia de inversión para su operación en Miami donde tiene autorizado un broker-dealer, quien se desempeñaba como jefe de asesoría de inversión para gestión de patrimonios en Buenos Aires. Mientras tanto, siguen las repercusiones del evento que congregó a expertos top de todo el mundo en EE.UU. para agasajar al economista argentino Guillermo Calvo, siempre referenciado a la hora de hablar de la credibilidad de las políticas económicas.