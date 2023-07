Lo que se dice en las mesas

El tiempo vuela y no hay nada resuelto. El mercado empezó a inquietarse aunque también parece haber votado un impasse hasta las elecciones. Todos quieren jugar pero ver las cartas primero. Así y todo, mientras se cocina a fuego lento el aguisado con el Fondo Monetario, Dios mediante, igual los inversores consumen cobertura. Es que a pesar del inocultable optimismo del ministro Massa, que alentó el cierre del acuerdo hace semanas, lo cierto es que pasaron los días, sus coroneles Gabriel Rubinstein y Leonardo Mandcur no viajaron a Washington y hoy todavía no hay nada. Si ya había incertidumbre electoral, encima ahora inyectaron dudas sobre el devenir del programa con el Fondo. De esto y mucho más se habla en las mesas de operaciones, hoy apabulladas por la lluvia de encuestas y sondeos y las especulaciones electorales, con epicentro en Washington. Veamos.