Los 3 destinos de Europa para visitar en 2026 donde tus dólares rinden más

No todo es tan caro en tu viaje por el viejo continente. Existen países donde el día a día puede ser más económico que acá.

Viajar a Europa en 2026 no tiene por qué significar gastar una fortuna: existen países donde tu presupuesto en dólares se estira más gracias a un costo de vida más bajo y destinos turísticos accesibles . Estos lugares permiten disfrutar de historia, cultura, naturaleza y gastronomía sin pagar los altos costos asociados a los destinos clásicos del Viejo Continente como París o Londres.

Entre los destinos europeos más atractivos para viajeros con presupuesto ajustado están Armenia, Hungría y Bulgaria. Cada uno ofrece experiencias únicas, desde capitales vibrantes hasta paisajes montañosos y costas históricas, con alojamiento, comidas y actividades diarias que resultan considerablemente más económicos para quien viaja con dólares fuertes.

Europa puede ser percibida como cara, pero si te alejas de los países tradicionales de Europa Occidental y optás por el este del continente, encontrarás opciones de viaje mucho más accesibles.

Vale aclarar que el costo del pasaje aéreo hasta estos destinos sigue siendo una de las partes más significativas del presupuesto, pero una vez en destino los gastos diarios (como alojamiento, comida y transporte local) pueden ser sorprendentemente bajos.

Aunque geográficamente se sitúa en el Cáucaso (en la intersección entre Europa y Asia), Armenia es una opción económica y culturalmente rica para quienes buscan experiencias fuera de las rutas tradicionales. Su capital, Ereván, ofrece alojamiento a precios más bajos que muchas capitales europeas, y la comida local, el transporte y las visitas a sitios históricos y naturales pueden hacerse con un presupuesto moderado.

En la capital, Ereván, el alojamiento puede costar desde $10-$15 dólares por noche en hostels o habitaciones económicas, y desde unos $25-$60 dólares por noche en apartamentos o hoteles modestos. Las comidas en puestos locales o restaurantes simples rondan $4-$10 dólares por comida, y una cerveza o café puede costar menos de $3 dólares. El transporte público urbano es muy barato, con tarifas por debajo de $1 dólar por viaje y minibuses a destinos cercanos por pocos dólares.

Hungría

Especialmente su capital Budapest es conocida por ser una de las grandes ciudades europeas más accesibles. El forinto húngaro y el costo de vida relativamente bajo hacen que hospedaje, baños termales, comidas y actividades culturales resulten más baratos que en muchas otras capitales del continente. Esto convierte a Hungría en una de las mejores alternativas para quienes desean explorar Europa sin gastar demasiado.

En Budapest, los precios para viajeros con presupuesto son accesibles: una habitación barata o un hotel económico puede costar $15-$50 dólares por noche, mientras que comidas en restaurantes simples rondan $8-$20 dólares por persona. Transporte público diario puede costar alrededor de $6 dólares por un pase urbano, y opciones de comidas callejeras o económicas mantienen el gasto diario moderado. Con un presupuesto de $45-$75 dólares por día puedes cubrir alojamiento básico, comida y transporte.

Bulgaria

Este país del sureste europeo destaca por ser uno de los más económicos del continente. La relación favorable entre el dólar y la moneda local permite encontrar alojamiento barato, comidas a precios reducidos y transporte económico. Ciudades como Sofía o Plovdiv, así como la costa del Mar Negro, ofrecen una diversidad de experiencias culturales, históricas y naturales sin requerir un gran desembolso.

Sofia, la capital, es otra de las ciudades europeas más económicas. En Bulgaria podés encontrar hostales desde $10-$23 dólares por noche u hoteles económicos de $31-$75 dólares por noche. Un plato económico en un restaurante cuesta entre $5-$10 dólares, y el transporte local (autobús o tranvía) cuesta menos de $1.50 por viaje. Incluso las entradas a museos o actividades turísticas suelen ser económicas, con opciones desde $10-$50 dólares para tours y excursiones de día.