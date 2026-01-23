El dólar blue perdió $15 en la semana y la brecha con el oficial perforó el 4%

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió casi $50 en lo que va de 2026.

El dólar blue registró su tercera caída semanal consecutiva . De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial perforó el 4%.

El informal descendió $5 este viernes 23 de enero, a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Por ende, retrocedió $15 (-1%) respecto del viernes de la semana pasada y $45 (-2,9%) en lo que va del año.

La cotización del blue operó a contramano del oficial mayorista en estos últimos días. En consecuencia, el spread entre ambas cotización bajó al 3,6%, mínimo de ocho jornadas.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.433.

El dólar CCL cotiza a $1.509,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de enero

El dólar MEP cotiza a $1.465,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s90.836, según Binance.