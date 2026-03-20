Plazo fijo de la Bolsa: cuánto rendirá este finde XXL y cómo aprovecharlo + Seguir en









La caución bursátil, conocida como el plazo fijo de la bolsa, permite obtener rendimientos en pesos de corto plazo.

La caución bursátil, conocida como el plazo fijo de la bolsa, permite obtener rendimientos en pesos de corto plazo.

En el mercado de capitales argentino, se ofrecen múltiples opciones de inversión para poner a trabajar los pesos. Y una de las más populares en la actualidad es la caución bursátil, conocida simplemente como el “plazo fijo de la bolsa”. El atractivo de este vehículo es que permite ganar dinero durante los findes XXL como el que está por arrancar.

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La caución, que consiste en un préstamo entre privados garantizado por activos, se caracteriza por su practicidad, versatilidad y seguridad.

A diferencia de un plazo fijo bancario que tiene un mínimo de colocación de 30 días, la caución bursátil se puede realizar desde un solo día. Por este motivo, resulta ideal para generar un rendimiento extra tanto los fines de semana como los feriados.

"En lugar de prestarle dinero al banco, les prestás a otros inversores y con plazos de tiempo considerablemente menores a los de un plazo fijo”, sostuvo Maximiliano Donzelli, jefe de Estrategias y Trading en IOL.

Pesos Billetes La caución bursátil, conocida como el plazo fijo de la bolsa, permite obtener rendimientos en pesos de corto plazo. Mariano Fuchila Cuánto rinde el plazo fijo de la bolsa para este finde XXL Por ejemplo, a día de hoy, la caución se negocia con una tasa nominal anual (TNA) de alrededor del 20% para los plazos más cortos. Por lo tanto, se obtendría una rentabilidad del 0,06% por día colocando el capital del viernes para el miércoles, ya que es feriado lunes y martes (aunque el lunes se podrá operar normalmente en plazo T+1).

De esta manera, colocando $3.000.000 en caución durante estos días, se tendría un beneficio nominal de $9.000. Claramente, no es una gran ganancia, en especial si el total del dinero invertido es bajo. No obstante, es mejor que tener los pesos parados sin hacer nada durante todo el fin de semana. Para Fernando Villar, asesor financiero independiente, “sin ninguna duda” conviene hacer caución durante este finde largo. “Una caución va a dar intereses por todas las noches del fin de semana largo sobre un capital que seguramente no se utilice. A mis clientes, todos los viernes, y más aun previo a fin de semanas largos, les recomiendo caucionar todos los fondos que tengan sin un compromiso de corto plazo”, explicó el especialista.