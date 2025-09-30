Furor por "Ecos" de Soda Stereo, suman una tercera función en el Movistar Arena: cuándo es y dónde comprar







La banda anunció un tercer show en el Movistar Arena, tras vender todas las entradas del primer y el segundo recital anunciado hoy.

Soda Stereo anunció una nueva fecha tras agotar las entradas en menos de una hora.

Soda Stereo confirmó una nueva función en el Movistar Arena luego de que la venta de entradas para el 21 y 22 de marzo se agotaran en menos de una hora. La icónica banda que definió generaciones y dejó su huella en el rock en español continúa superando límites y llenando estadios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nueva fecha y precios de entradas La función adicional se realizará el 6 de abril de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas comienzan en $60.000 y los clientes de Banco Galicia pueden adquirirlas con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés. Los tickets solo se venderán a través del canal oficial, en www.movistararena.com.ar, para garantizar seguridad y transparencia en la compra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Soda Stereo (@sodastereo)

Cómo será Ecos, la vuelta de Soda Stereo La icónica banda argentina Soda Stereo anunció que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti volverán a encontrarse en un escenario el próximo 21, 22 de marzo y 6 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires en un emotivo show "gracias a la tecnología".

A través de un posteo en sus redes sociales y tras días de misterio por carteles en las calles de Buenos Aires y publicaciones de la banda, se confirmó la mejor noticia para los fans: el trío presenta "Ecos" en el arena de Villa Crespo. "Una experiencia única donde lo imposible se hace real", expresaron en Instagram.

Soda Stereo - Foto Prensa 1 PH_ Nora Lezano Soda Stereo vuelve a tocar en Buenos Aires con "Ecos". Por el momento, resta saber que pasará con la figura de Gustavo Cerati, quien falleció en 2014, pero según circuló, el cantante y líder de la banda se hará presente mediante un holograma. "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", informaron. Lo cierto es que Soda Stereo volverá a tocar después de 18 años.