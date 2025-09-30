El frío se va a quedar mucho más más tiempo, pero en el vino: el invento perfecto para los amantes de esta bebida







Washwow presenta un sistema que conquista a millones de amantes del vino al mantener cada copa fresca y con sabor original por días.

Un innovador dispensador promete cautivar a Millones de consumidores al evitar que el vino abierto pierda aroma y sabor en pocas horas.

Los vinos argentinos son consumidos internacionalmente por miles de personas. Esa importación mueve millones cada año, y gran parte de ese valor se pierde cuando una botella abierta se oxida antes de tiempo. Para quienes disfrutan cada copa, surge una innovación que promete conservar intacto el sabor y el aroma durante varios días.

La propuesta llega de la mano de Washwow, una empresa que presentó en Kickstarter un dispositivo capaz de preservar el vino y servirlo con solo presionar un botón. El invento ya generó gran entusiasmo entre aficionados y expertos de la industria.

Washwow: el dispensador de vino que conquistó a millones El proyecto nació a partir de una frustración común: abrir un vino, disfrutar una copa y tener que desechar el resto al cabo de pocos días. Con esa premisa, los creadores de Washwow diseñaron un sistema que bloquea el oxígeno, el principal enemigo de la frescura.

La tecnología se basa en una bolsa de aire dinámica que se infla dentro de la botella a medida que el vino se sirve. De esa forma, impide que el aire entre en contacto con el líquido, manteniendo el perfil aromático y el sabor originales como si la botella se acabara de descorchar.

Además de su eficacia, el dispositivo destaca por su facilidad de uso: basta con encajarlo en la botella y presionar un botón para que el vino fluya sin necesidad de bombillas de vacío ni sistemas complejos. Su diseño universal lo hace compatible con la mayoría de formatos del mercado. Los impulsores del proyecto aseguran que el invento no solo prolonga la vida útil del vino en casa, también resulta ideal para restaurantes, bares y catas profesionales, donde cada copa debe mantener la misma calidad de la primera. Así, Washwow promete transformar la manera de disfrutar del vino en todo el mundo.

