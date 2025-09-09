Wall Street cotiza con disparidad a la espera de los datos de la inflación de EEUU

La bolsa de Nueva York se mantiene cerca de su récord histórico. Mientras, las acciones de Apple, Oracle y Doll se mueven con volatilidad durante las primeras operaciones de la mañana.

Los principales índices de Wall Street suben ligeramente este martes, tras un buen arranque de semana . Mientras, los inversores se preparan para la publicación de una serie de datos sobre la inflación de Estados Unidos más adelante esta semana. Se trata de una información clave para los mercados , en la previa a la reunión de la Reserva Federal (Fed) para decidir el rumbo de su política monetaria la próxima semana.

Las principales plazas del mundo operan sin una tendencia clara. En Asia, la bolsa de Shanghái bajó 0,51% , mientras que el Nikkei 225 japonés se contrajo un 0,41%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,19% . En Europa, el Euro Stoxx se achica un 0,12% . En Alemania, el DAX baja un 0,61%, mientras que el CAC francés aumenta un 0,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE británico sube 0,06%.

Luego de un lunes en verde, los principales índices de la bolsa de Nueva York operan dispares: el Dow Jones baja 0,06%, el Nasdaq aumenta 0,2% y el S&P 500 se mueve un +0,1% en la previa. Ayer, el S&P 500 cerró en 6.495,15 puntos , a pocos puntos de igualar su máxima cotización histórica de 6.502,08 puntos, que alcanzó el jueves pasado.

Algunos de los mayores movimientos de acciones estadounidenses en el arranque de este martes son los siguientes:

Oracle baja un 1,25% antes de la publicación de sus resultados trimestrales.

baja un 1,25% antes de la publicación de sus resultados trimestrales. Apple cae un 0,57% antes del último evento del gigante tecnológico, que se espera resulte en la presentación de una nueva línea de iPhones.

cae un 0,57% antes del último evento del gigante tecnológico, que se espera resulte en la presentación de una nueva línea de iPhones. Dell Technologies baja un 3,8% después de que el fabricante de hardware informático anunciara que la directora financiera Yvonne McGill dejaba el cargo.

baja un 3,8% después de que el fabricante de hardware informático anunciara que la directora financiera Yvonne McGill dejaba el cargo. ASML Holding sube un 0,3% después de que el gigante holandés de equipos para fabricación de chips dijera que había llegado a un acuerdo con Mistral AI para convertirse en el principal accionista de la startup francesa de IA.

sube un 0,3% después de que el gigante holandés de equipos para fabricación de chips dijera que había llegado a un acuerdo con Mistral AI para convertirse en el principal accionista de la startup francesa de IA. Nebius se dispara un 37,5% después de que la empresa de infraestructura de IA firmara un acuerdo de u$s17.400 millones con Microsoft.

se dispara un 37,5% después de que la empresa de infraestructura de IA firmara un acuerdo de con Microsoft. Teck Resources gana un 14,17% después de que la minera acordara fusionarse con Anglo American, que cotiza en Londres.

gana un 14,17% después de que la minera acordara fusionarse con Anglo American, que cotiza en Londres. Tourmaline Bio salta más del 57% después de que el gigante farmacéutico suizo Novartis dijera que adquiriría la compañía farmacéutica.

salta más del 57% después de que el gigante farmacéutico suizo Novartis dijera que adquiriría la compañía farmacéutica. Brighthouse Financial sube un 10,65% después de que el Financial Times informara que Aquarian Holdings está en conversaciones avanzadas con dos inversores de Oriente Medio para financiar su adquisición.

El mercado a la espera de la inflación de EEUU

Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación de agosto en Estados Unidos. Este miércoles se conocerá el Índice de Precios al Productor (IPP), es decir, la inflación mayorista. Mientras, el día siguiente se conocerá la inflación minorista, vía el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se espera que los informes reflejen algunos de los efectos alcistas de los aranceles de Trump, dado que la mayoría de ellos entraron en vigor el mes pasado y corrieron por cuenta de los importadores estadounidenses, una tendencia que podría impulsar los precios.

Si bien es poco probable que los datos de inflación influyan en la decisión sobre las tasas de interés de septiembre de la Fed, es probable que afecten su postura sobre futuras medidas de flexibilización. El banco central advirtió repetidamente que los riesgos inflacionarios derivados de los aranceles de Trump podrían retrasar futuras bajas de tasas.