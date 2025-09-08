Wall Street adelanta un arranque de semana al alza mientras la reunión de la Fed se acerca







La bolsa norteamericana se mantiene cerca de su máxima cotización histórica. Además, esta semana se conocerá la inflación de agosto en EEUU, el último dato de peso que conocerá la Reserva Federal antes de decidir si recortará la tasa.

La decisión de la Fed se conocerá este miércoles 17 de septiembre. Depositphotos

Tras un viernes a la baja, los principales índices de Wall Street parecen recuperar el optimismo en el arranque de la semana. Este lunes, los principales mercados bursátiles operan al alza, de la mano de las renovadas expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) finalmente realice la primera reducción de tasas en lo que va del año.

En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 0,44%, mientras que el DAX alemán aumenta 0,51%, el CAC francés un +0,42. Por fuera de la eurozona, el FTSE británico aumenta un 0,04%. En Asia, la rueda también fue positiva: la bolsa de Shanghái aumentó 0,38%, el Hang Seng de Hong Kong un +0,85% y el Nikkei 225 japonés +1,62%.

Wall Street sigue en niveles récord En la previa de esta jornada, la bolsa de Nueva York opera al alza: el índice industrial Dow Jones sube 0,13%, mientras que el índice del sector tecnológico, Nasdaq Composite, aumenta 0,36%.

Por su parte, el S&P 500, el indicador que aglutina a las empresas más importantes de la plaza norteamericana, aumenta 0,22%. El jueves pasado cerró a 6.502,08 puntos, su máxima cotización histórica. En lo que va del año, acumula una suba de 19,84%.

A la espera de la Fed Este jueves se conocerá el Índice de Precios Minoristas (IPC) de Estados Unidos, uno de los dos datos más importantes que tiene la Fed a la hora de decidir si su política monetaria está siendo efectiva para enfriar la inflación y mantener en buen estado el mercado de trabajo norteamericano. La decisión se conocerá este miércoles 17 de septiembre, luego de que se reuna el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del organismo, para dirimir su decisión.