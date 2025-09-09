PS6: Se filtró la primera característica de la próxima Playstation y hay quejas entre los usuarios ¿Por qué?







La filtración sobre la PlayStation 6 encendió la polémica entre los usuarios porque llegaría al mercado con una modificación que ya había sido resistida en la PS5.

La nueva consola de Sony traería un cambio que ya genera críticas por parte de los usuarios nostálgicos.

Después de cinco años desde el lanzamiento de la PS5, los rumores sobre la próxima consola de Sony comienzan a multiplicarse. Y, como suele pasar en estas situaciones, una primera filtración generó más bronca que entusiasmo.

Según trascendió en portales especializados, la PlayStation 6 llegaría al mercado con un detalle que no pasó desapercibido: el lector de discos no estaría integrado de fábrica. La propuesta sería una consola 100% digital con la posibilidad de sumar el accesorio físico de manera opcional. Un movimiento que, a primera vista, recuerda a lo que ocurrió con las versiones más recientes de la PS5.

El dato se conoció gracias a Tom Henderson, periodista de Insider Gaming, quien ya había anticipado varias noticias sobre la industria. Aunque Sony todavía no confirmó nada de manera oficial, el rumor se instaló con fuerza en la conversación online.

ps5-slim-3231520 La PS5 fue lanzada hace ya 5 años por lo que los usuarios esperan la llegada del modelo superador de Sony.

PS6: ¿Por qué los usuarios se quejan? Para una gran parte de la comunidad, la posibilidad de tener que comprar un lector de discos aparte es un retroceso. No solo por el gasto adicional, sino porque muchos jugadores todavía valoran coleccionar sus juegos en caja, intercambiarlos o venderlos de segunda mano. Con este esquema, ese universo quedaría reducido a quienes decidan pagar el extra.

El antecedente inmediato está en la PS5 Pro, que se comercializó sin lector integrado y obligó a quienes querían discos a comprarlo de manera separada. En la práctica, esa decisión generó quejas desde el primer día. La PS6, según las filtraciones, seguiría exactamente la misma lógica, pero desde su lanzamiento inicial. Por otro lado, hay quienes entienden que la movida responde a una tendencia irreversible: cada vez más jugadores compran títulos digitales, aprovechan rebajas en la PlayStation Store o se suman a servicios de suscripción como PlayStation Plus. En este contexto, la eliminación del lector físico abarataría el precio base de la consola y permitiría a Sony competir con fuerza frente a la Xbox de próxima generación.

