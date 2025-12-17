El Gobierno bonaerense informó cuándo se acreditará y destacó el esfuerzo financiero para cumplir con la obligación en un contexto de caída de recursos, obras paralizadas y recorte de transferencias nacionales.

La provincia de Buenos Aires comunicó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre quedará acreditado en las cuentas de los empleados provinciales el 20 de este mes.

La administración recordó que toma esta decisión a pesar del escenario crítico que atraviesa la economía del distrito, con caída de la recaudación, pérdida de empleos y cierres de empresas. A través de un comunicado, la administración bonaerense señaló además que el recorte de fondos discrecionales por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras profundizaron la crisis financiera y generaron una deuda estimada en $12,9 billones.

En ese contexto, remarcaron que el pago del Sueldo Anual Complementario demanda un esfuerzo considerable, pero que se prioriza por el rol esencial que cumplen las y los agentes públicos en el funcionamiento cotidiano del Estado provincial.

La llegada del cierre del año reactiva una pregunta que circula en oficinas, comercios y conversaciones laborales en general: cuándo toca cobrar el aguinaldo . Con la llegada de las fiestas y posibles vacaciones , este bono resulta un gran alivio para el bolsillo de los trabajadores.

El medio aguinaldo de diciembre está regulado por ley y aplica a una amplia franja de trabajadores registrados. Aun así, los tiempos reales de cobro pueden variar según sector, tamaño de empresa y modalidad de pago. No todos los recibos son iguales, y entender la mecánica ayuda a anticipar montos y fechas sin sorpresas.

Quiénes reciben aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario corresponde a trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del ámbito público. Incluye a quienes están bajo convenio colectivo y a personal fuera de convenio. También alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, que lo perciben junto con su haber mensual.

Aguinaldo.jpg La provincia de Buenos Aires informó cuándo se abona el medio aguinaldo.

Quedan afuera quienes trabajan de manera independiente, como monotributistas o autónomos, salvo que tengan un vínculo laboral formal paralelo. En el caso del empleo doméstico registrado, el aguinaldo también está contemplado y debe pagarse en las mismas condiciones generales.

Hay particularidades según el tipo de contratación. Pasantes, personal a tiempo parcial o con ingresos variables cobran el proporcional correspondiente. La clave es la registración: si hay recibo de sueldo y aportes, hay aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo parte de una regla simple: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para el tramo de diciembre, se toma el período de julio a diciembre. En esa base entran sueldo básico, horas extras habituales y comisiones regulares.

Si el trabajador no prestó servicios todo el semestre, se liquida de manera proporcional. Por ejemplo, alguien que ingresó en octubre cobrará solo por los meses trabajados. En la práctica, muchas áreas de Recursos Humanos aplican fórmulas automáticas, aunque los detalles importan cuando hay variaciones salariales.

Cuándo empieza y terminan los pagos del medio aguinaldo de diciembre

La ley fija como fecha el 18 de diciembre. Desde ese día, las empresas cuentan con un margen de hasta cuatro días hábiles para completar el pago. En los hechos, muchos empleadores adelantan el depósito para ordenar el cierre administrativo o responder a expectativas internas.

En el sector público, los cronogramas suelen publicarse con anticipación y varían según jurisdicción. Jubilados y pensionados lo cobran junto con el haber, según el calendario oficial. Los plazos están claros, aunque no siempre se cumplen de manera uniforme. Si el pago no llega en tiempo y forma, el trabajador puede reclamar. Primero, por vía interna; luego, con asesoramiento sindical o legal.