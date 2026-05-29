Desde hoy cambia el sentido de una importante calle de la Ciudad de Buenos Aires

La medida busca reducir demoras, mejorar la seguridad vial y ordenar los accesos hacia el estadio Monumental, Ciudad Universitaria y Avenida Lugones.

Las obras en el Punte Labruna contemplan la construcción de una nueva estructura paralela a la actual.

A partir de este viernes 29 de mayo, cambió el sentido de circulación de la Avenida Udaondo y de la Av. Campos Salles en la zona de Núñez como parte de una nueva etapa de las obras de ampliación del Puente Labruna .

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La modificación forma parte de un operativo de reorganización impulsado por el Gobierno de la Ciudad para mejorar el tránsito y evitar demoras en uno de los sectores con mayor circulación del norte porteño.

La construcción permitirá duplicar la capacidad de circulación en la zona y ordenar los accesos hacia Ciudad Universitaria, el estadio Monumental, el Parque de Innovación y el corredor de Lugones y Cantilo.

Los cambios impactan tanto en automovilistas particulares como en el transporte público, ya que también fueron modificados los recorridos de las líneas de colectivo que circulan por el sector.

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CABA: cambia el sentido de Udaondo y Campos Salles

Desde este viernes, la Av. Udaondo dejó de tener doble mano en el tramo comprendido entre la Av. Lugones y la Av. del Libertador. A partir de ahora, la circulación será únicamente en sentido hacia Libertador.

El cambio impacta en uno de los principales accesos al corredor norte porteño, utilizado tanto por quienes ingresan desde la zona de Costanera y Ciudad Universitaria como por los conductores que se dirigen hacia Núñez y Belgrano.

En paralelo, también se modificó el sentido de la Av. Campos Salles. En el tramo que conecta avenida del Libertador con Lugones, la calle pasará a funcionar en sentido único hacia Av. Lugones.

De esta manera, el tránsito quedará reorganizado para acompañar el nuevo funcionamiento del Puente Labruna y evitar cruces conflictivos en horas pico.

Las autoridades explicaron que estos cambios buscan mejorar el ordenamiento vehicular y disminuir los embotellamientos frecuentes que se producen en la zona, especialmente en días de partidos en el estadio de River Plate, recitales y horarios de ingreso y salida de Ciudad Universitaria.

Como complemento de la reorganización vial, se habilitó un nuevo semáforo sobre avenida del Libertador. Ahí estará permitido el giro a la izquierda para quienes circulen en dirección hacia el centro.

Las líneas de colectivo 28 y 42 modificarán parte de sus recorridos habituales para adaptarse al nuevo esquema de tránsito.

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Obras en el Puente Labruna

La transformación forma parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño junto a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), que contempla duplicar la capacidad de circulación del Puente Labruna mediante la construcción de una estructura paralela a la ya existente.

El objetivo es que cada tramo una tenga un único sentido de circulación, permitiendo duplicar la capacidad vehicular del sector.

De esta manera, con la ampliación, el nuevo puente será utilizado por quienes se dirijan hacia el río y Ciudad Universitaria, mientras que el histórico viaducto quedará destinada al tránsito en dirección contraria.

La zona concentra diariamente un alto volumen de tránsito debido al movimiento universitario, laboral y deportivo, por lo que las autoridades consideran que la ampliación tendrá un impacto significativo en la reducción de demoras y en la seguridad vial.