Luis Caputo celebró la baja de precios en celulares y puso como ejemplo al iPhone: cuánto cuesta en Argentina + Agregar ámbito en









El titular de la cartera de Economía aseguró que la baja de aranceles a la importación de celulares. Según afirmó, la decisión ayudó a acercar el precio del reconocido smartphone en el país respecto al de EEUU.

Archivo. Cuánto cuesta un iPhone hoy y que diferencia tiene en su precio local con otros mercados.

La baja de aranceles a la importación de celulares volvió a estar en el centro del debate público - con el foco sobre el precio de los iPhone en la Argentina - después de un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó una reunión con representantes de Apple y aseguró que los equipos de la marca hoy cuestan “tan solo un 30 por ciento por encima del precio de venta en Estados Unidos”.

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“Excelente encuentro en el Ministerio de Economía junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83 (Pablo Lavigne), y representantes de @Apple, con quienes dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina. Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que aplicamos desde el inicio de la gestión, lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30 por ciento por encima del precio de venta en Estados Unidos. Recordemos que durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3.5 veces más caro que en USA", escribió Caputo en redes sociales. Sin embargo, los valores actuales en el mercado local todavía muestran diferencias bastante más amplias respecto del exterior.

La referencia del ministro apunta a la eliminación progresiva de la tasa de importación para celulares, aplicada desde principios de año. La medida redujo en dos etapas un arancel del 16% que encarecía el ingreso de dispositivos fabricados en el exterior. El cambio impactó especialmente en Apple, que no produce equipos en Tierra del Fuego —como sí hacen Samsung o Motorola— y depende íntegramente de la importación desde mercados como China o India.

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Esto se debe a la rebaja de… pic.twitter.com/IGbkyj5A9w — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026 La flexibilización también permitió que otras compañías, entre ellas Huawei, ampliaran su catálogo de teléfonos importados en el país. Aun así, los precios de Apple siguen lejos de equipararse con los de Estados Unidos.

Cuánto cuesta un iPhone en la Argentina y cuánto en EE.UU. Actualmente, un iPhone 17 Pro Max de 512 GB se consigue por entre $3.55 y $4 millones en distribuidores oficiales y resellers autorizados. En contrapartida, el mismo modelo tiene un precio base de US$1399. Sumando impuestos - por ejemplo al gravamen estatal de Miami del 7%— el valor final asciende a US$1496.

Traducido al tipo de cambio actual, eso representa alrededor de $2.12 millones de pesos pagando con dólares propios, o unos $2.76 millones utilizando dólar tarjeta. Incluso en este último escenario, el equipo sigue siendo considerablemente más barato que en la Argentina. Apple clientes.JPG Cuál es la diferencia de precios del iPhone en Argentina, Brasil, Chile y EEUU. La diferencia también se replica en otros modelos de la línea. El iPhone 17 Pro de 256 GB cuesta en Estados Unidos u$s1099 más impuestos, lo que equivale directamente a $1.67 millones de pesos al cambio oficial o $2.17 millones con dólar tarjeta. En el mercado argentino, el mismo dispositivo se vende entre $2.85 y $3.2 millones de pesos, lo que refleja una diferencia que oscila entre el 35% y el 70% con los precios estadounidenses. La comparación con Chile y Brasil La comparación regional también deja diferencias marcadas. Para el iPhone 17 Pro de 256 GB, el valor en Chile asciende a 1,43 millones de pesos chilenos —unos 2,2 millones de pesos argentinos— mientras que en Brasil llega a 11.500 reales, cerca de 3,17 millones. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB, por su parte, cuesta cerca de $2.38 millones de pesos argentinos en Chile y alrededor de $3.45 millones en Brasil. Los números sostienen una tendencia histórica: Brasil y la Argentina siguen entre los mercados más caros de la región para comprar productos Apple, mientras que Chile mantiene valores más competitivos gracias a su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.