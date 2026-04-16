Luis Caputo en Washington: "No es nueva deuda, es para refinanciar los vencimientos de capital"

El ministro de Economía explicó los alcances del auxilio financiero del Banco Mundial y ratificó que el Gobierno mantendrá el rumbo para convertir al país en una economía competitiva.

Luis Caputo: "No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo".

En el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial , el ministro de Economía, Luis Caputo , despejó dudas este jueves sobre el auxilio financiero del Banco Mundial al aclarar: "No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital" .

Durante un encuentro organizado por Atlantic Council que compartió junto al titular del BCRA , Santiago Bausili , el jefe del Palacio de Hacienda ratificó la hoja de ruta oficial enfocada en la reducción de impuestos y regulaciones .

Asimismo, celebró el impacto que tendrán medidas clave como la reforma laboral , la ley de Inocencia Fiscal y la privatización de corredores viales, las cuales considera pilares para impulsar el crecimiento genuino .

"Es la primera vez que Argentina cuenta con un orden macroeconómico basado en la voluntad política. No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo ", enfatizó Caputo.

El ministro anticipó que, tras las elecciones de medio término, el Congreso contará con una composición más alineada, lo que facilitará la aprobación de nuevas reformas estructurales . En este sentido, descartó de plano atajos cambiarios al sostener que la competitividad se logrará mediante mejoras en la infraestructura y baja de costos, "no a través de megadevaluaciones" .

Sobre el impacto de la volatilidad global derivada del conflicto en Medio Oriente, el ministro reconoció que, históricamente, nuestro país solía ser el más vulnerable ante las crisis externas. No obstante, subrayó que hoy el escenario es distinto: "El Banco Central tuvo que defender el valor del dólar en lugar del valor del peso. Eso no es una casualidad".

Caputo destacó que el país transita este momento de tensión internacional en una posición de fortaleza, con superávit fiscal y siendo exportador neto de petróleo.

El funcionario enumeró las ventajas competitivas que posicionan a la Argentina como un actor clave en el escenario global: "Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos, incluso inteligencia artificial".

Finalmente, tras cuestionar las políticas del pasado, se mostró confiado en un cambio de paradigma definitivo: "La clase política y la sociedad aprendieron mucho. No existe ninguna posibilidad de que Argentina retome aquellas políticas", concluyó.