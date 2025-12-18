Luis Caputo encendió el enfrentamiento del Gobierno contra los intendentes por las tasas municipales + Seguir en









El ministro de Economía calificó a los intendentes como "administradores irresponsables" y pidió darle importancia al tema.

El ministro de Economía alentó la nueva medida impuesta por el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, redobló la apuesta contra los intendentes y pidió que se difunda el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades.

“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de u$s15 mil millones al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, señaló el ministro,

Asimismo, añadió: “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema”. Este mensaje se da en el marco de la publicación de ayer del Gobierno en la que compartió las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.

Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan… https://t.co/fuJ96st5si — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 18, 2025 El mapa tributario municipal que compartió ayer Economía En la jornada del miércoles, el Gobierno nacional presentó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el cual detalla los tributos que se cobran en provincias y municipios.

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, señaló el comunicado oficial del Palacio de Hacienda.

caputo mercados En el Ministerio de Economía sostienen que no se vulnera ninguna cláusula Además, añadió que el “Mapa Tributario Municipal permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones, con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”.