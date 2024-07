Luis Caputo se reunirá este martes con la Mesa de Enlace en La Rural

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, días pasados mantuvo una reunión con los presidentes de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina.

La Mesa de Enlace se reunirá con Luis Caputo por medidas para el campo

En la reunión evitaron mencionar las retenciones y las liquidaciones de la soja, aunque el eje central fue la problemática que atraviesan los productores del sur del país a causa de las fuertes nevadas que afectan a los criadores ovinos.

Al ser consultado por si se tocó el tema de las retenciones en el encuentro, uno de miembros de la Mesa de Enlace presente en la reunión remarcó: "No, no. No hablamos puntualmente de eso. Como decía, fue una reunión pura y exclusivamente para hablar de la Patagonia".

No obstante, el vocero aclaró que el tema de retenciones "va a ser siempre un pedido nuestro, de eliminar retenciones". Y, bueno, el presidente de la Nación fue muy claro, él lo tiene en su mente, en su cabeza", señaló en alusión a que el Presidente Javier Milei dijo que cuando den los números lo van a hacer.

Se espera que este martes hablen de estas problemáticas y particularmente que Caputo defina la posición que tendrá el Gobierno a cerca de las medidas que compete al sector: "retenciones cero".

Luis Caputo adelantó que habrá medidas para el campo pero descartó bajar retenciones

Días atrás, el ministro le adelantó al campo que no espere un anuncio de baja de retenciones durante la Exposición Rural, aunque anticipó que se están estudiando algunas medidas.

Caputo formuló declaraciones el viernes por la mañana durante una entrevista con La Nación+ y, previamente, en la red social "X" al contestar un posteo había afirmado: "Vamos a secar la plaza de pesos. Algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos".

Durante la entrevista televisiva, el ministro insistió en que reducirá el Impuesto País en septiembre y lo eliminará en diciembre: "Vamos a cumplir lo que dijimos", subrayó.

En consecuencia, insistió que el recorte de impuestos será la forma en recuperar competitividad con lo cual otra vez rechazó la posibilidad de una devaluación. Ante esa situación, las entidades del campo buscan acelerar los tiempos para lograr que el gobierno avance con la reducción de los derechos de exportación.

campo cosecha retenciones exportación Reuters

Las recaudación por retenciones al agro creció 160% interanual

La recaudación por retenciones sobre el sector agropecuario se duplicó en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2023 pero se ubicó por debajo de los registros de 2021 y 2022, de acuerdo a un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad estimó que entre enero y junio, el agro aportó US$2.660 millones por Derechos de Exportación (DEX) a las arcas del Tesoro, lo implica un 160% más que el aporte de los primeros seis meses del 2023, con un estimado de u$s1.153 millones en ese período.

El análisis vinculó el incremento en el pago del tributo a la recuperación productiva tras los efectos de la sequía que afectó a la campaña agrícola durante el 2023, mientras que explicó la merma en la recaudación frente a los dos años previos al calendario pasado por un menor volumen de exportación y la caída de los precios internacionales.