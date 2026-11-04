Qué ver en Prime Video: la joya del cine moderno que arrasa en streaming y tenés que revivir + Agregar ámbito en









George Miller construyó una persecución de casi dos horas donde cada plano, vehículo y decisión visual tiene un propósito.

La película combina escenarios desérticos, vehículos modificados y una propuesta visual que dejó huella en Hollywood. Prime Video

Las plataformas de streaming suelen recuperar películas que, pese al paso de los años, conservan intacta su capacidad para sorprender. En ese escenario, Prime Video vuelve a poner en circulación una producción que marcó un antes y un después en el cine de acción y que todavía despierta admiración entre los espectadores.

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Con persecuciones a toda velocidad, explosiones, vehículos modificados y un escenario desértico que parece salido de una pesadilla, esta propuesta se convirtió en una referencia del género. Su particularidad es que consigue sostener la tensión durante prácticamente todo el metraje, sin depender de diálogos interminables ni de explicaciones innecesarias.

La producción de George Miller se convirtió en una de las grandes referencias del cine de acción contemporáneo. Prime Video Mad Max, una obra maestra del caos controlado que redefinió el género Estrenada en mayo de 2015, Mad Max: Fury Road retoma el mundo posapocalíptico que George Miller había presentado décadas atrás. La historia transcurre en un futuro devastado, donde los recursos básicos escasean y el agua, la gasolina y los alimentos se transformaron en herramientas de poder.

En ese territorio hostil aparece Max Rockatansky, un hombre que intenta sobrevivir sin involucrarse demasiado con los conflictos de otras personas. Sin embargo, termina capturado por los War Boys, los seguidores de Immortan Joe, un líder autoritario que controla la Ciudadela y somete a la población mediante el dominio de los recursos.

Max queda convertido en una especie de donante forzado de sangre para Nux, uno de los soldados del tirano. Su destino cambia cuando se cruza con Imperator Furiosa, una guerrera que conduce un camión de guerra y decide escapar llevándose a un grupo de mujeres que estaban bajo el control de Joe.

A partir de allí comienza una persecución por el desierto australiano que constituye el eje de toda la película. Max y Furiosa deberán colaborar para sobrevivir mientras las fuerzas de Immortan Joe intentan alcanzarlos. La relación entre ambos personajes se construye en medio de la acción, sin necesidad de recurrir a grandes discursos. El largometraje australiano conquistó a la crítica y obtuvo un importante reconocimiento en la temporada de premios. Prime Video Elenco de Mad Max Tom Hardy como Max Rockatansky, el sobreviviente que intenta mantenerse al margen de los conflictos

como Max Rockatansky, el sobreviviente que intenta mantenerse al margen de los conflictos Charlize Theron como Imperator Furiosa, la guerrera que desafía el poder de Immortan Joe

como Imperator Furiosa, la guerrera que desafía el poder de Immortan Joe Nicholas Hoult como Nux, un joven War Boy que atraviesa una transformación durante la persecución

como Nux, un joven War Boy que atraviesa una transformación durante la persecución Hugh Keays-Byrne como Immortan Joe, el antagonista que controla la Ciudadela

como Immortan Joe, el antagonista que controla la Ciudadela Rosie Huntington-Whiteley como Angharad, una de las mujeres que escapan del dominio del tirano

como Angharad, una de las mujeres que escapan del dominio del tirano Zoë Kravitz como Toast the Knowing

como Toast the Knowing Riley Keough como Capable

como Capable Abbey Lee como The Dag

como The Dag Courtney Eaton como Cheedo

como Cheedo Nathan Jones como Rictus Erectus

como Rictus Erectus Josh Helman como Slit

como Slit Richard Carter como el Bullet Farmer

como el Bullet Farmer John Howard como el People Eater

como el People Eater Angus Sampson como el Mecánico Orgánico Trailer de Mad Max