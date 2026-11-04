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4 de noviembre 2026 - 15:19

Termina el Cyber Monday: cuánto sale una computadora nueva comprando con descuento

Hay modelos para estudiar, trabajar y jugar con rebajas de hasta el 24% y alternativas de pago en cuotas sin interés.

Las publicaciones incluyen equipos básicos desde $379.999 y notebooks con procesadores Ryzen 7 y placas gráficas dedicadas por encima de los $2 millones.

Las publicaciones incluyen equipos básicos desde $379.999 y notebooks con procesadores Ryzen 7 y placas gráficas dedicadas por encima de los $2 millones.

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El Cyber Monday 2026 transita su última jornada este miércoles 4 de noviembre. La campaña está protagonizada por promociones de tecnología, electrodomésticos, indumentaria y otros rubros, con descuentos y alternativas de financiación.

Entre las categorías más consultadas están las computadoras, tanto para quienes necesitan renovar un equipo de trabajo o estudio como para quienes buscan una máquina con mayor capacidad de procesamiento. La variedad de precios permite encontrar desde notebooks básicas hasta modelos gamer.

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El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre.

El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre.

Tipos de ofertas y financiamiento

La edición de este año reúne cerca de 800 marcas y alrededor de 15.000 promociones en distintas categorías. Dentro de Electro y Tecno, las las alternativas disponibles son computadoras portátiles, PCs de escritorio y equipos gamer.

En las publicaciones encontramos opciones de tres cuotas sin interés para ciertos equipos, mientras que otras permiten financiar la compra en seis o 24 pagos. También hay comercios especializados que ofrecen hasta 12 cuotas fijas.

La plataforma oficial del evento permite filtrar las promociones por porcentaje de descuento, rango de precios, cantidad de cuotas y medios de pago. También cuenta con una sección de beneficios financieros para consultar acuerdos con bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

Otra modalidad son las ofertas por tiempo limitado. Durante el evento se habilitan las MegaOfertas Bomba, entre las 12 y las 13, y la Noche Bomba, de 20 a 22. El cierre de este miércoles incluye el Mega BOOM, entre las 22 y las 23.59, con promociones especiales.

Cuánto salen las computadoras con descuento

Los precios varían según la configuración, la marca y el comercio. En las publicaciones disponibles durante la campaña hay equipos básicos para tareas de oficina y estudio, notebooks con mejores procesadores y computadoras preparadas para videojuegos.

Una de las alternativas de menor precio es la notebook Exo con Intel Celeron, pantalla de 14,1 pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB SSD, publicada a $379.999. La oferta informa una rebaja del 24% respecto del valor anterior, además de la posibilidad de pagar en 24 cuotas sin interés y recibir el producto con envío gratuito.

Para quienes buscan una configuración más equilibrada, encontramos la Lenovo IdeaPad Slim 3 con procesador AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB a $1.128.599. El descuento informado es del 12% y permite financiar la compra en tres cuotas sin interés.

Otra opción es la Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5 7520U, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, que aparece a $1.219.999. El comercio informa un precio anterior de $1.463.999, una reducción del 17%.

En una gama superior, la Dell Inspiron con Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM y 1 TB SSD se publica a $1.729.999. Tiene pantalla táctil de 15,6 pulgadas y Windows 11 Home. El precio promocional representa una baja del 13% frente a los $1.982.999 anteriores.

Para quienes necesitan una computadora óptima para jugar, encontramos la Lenovo LOQ con Ryzen 7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y placa gráfica NVIDIA RTX 4050 a $2.699.999. La publicación indica un descuento del 14% sobre el precio previo de $3.141.599.

También hay alternativas de escritorio. Una PC gamer armada con procesador Ryzen 3 3200G, 16 GB de memoria y SSD de 512 GB se ofrece a $709.999, frente a un valor anterior de $819.999. En el mismo comercio encontramos otra configuración con 8 GB de RAM y SSD de 240 GB a $489.999.

Las ofertas se pueden consultar en la página oficial del Cyber Monday, que reúne los comercios participantes y permite consultar directamente cada publicación.

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