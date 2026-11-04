El oro sube impulsado por la caída del dólar, tras la victoria demócrata en las elecciones de EEUU

El metal precioso trepó a u$s4.046 la onza impulsado por la depreciación del dólar tras los comicios electorales. En Wall Street monitorean la postura de la Fed ante la tasa de interés y el dato de empleo del viernes.

Los precios del oro suben un 3% este miércoles, impulsados por la caída del dólar tras las elecciones legislativas en EEUU, donde el Partido Demócrata logró un contundente triunfo en ambas cámaras. La depreciación del dólar reactivó la demanda del oro , mientras los inversores aguardan la publicación de los datos de empleo de esta semana para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

Cabe subrayar que el oro al contado se incrementaba un 3%, cotizando a u$s4.046,91 por onza , mientras que los futuros del metal en EEUU con entrega en diciembre avanzaban en la misma proporción, alcanzando los u$s4.057,20.

Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas ‌de Capital Economics, señaló que "la victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos parece haber impulsado los precios del oro, ya que los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas fiscales".

En ese marco, la fuerte derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato provocaba el miércoles una caída del dólar, dado que los inversores estiman la posibilidad de una regulación más estricta de la inteligencia artificial y que conlleve menor crecimiento económico.

Los demócratas se hicieron con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, logrando victorias en bastiones republicanos por primera vez en decádas, mientras millones de votantes propinaban un duro revés al presidente republicano en las urnas.

Cabe precisar que un dólar más débil hace que el oro, cotizado en la divisa estadounidense, resulte más accesible para los compradores que operan con otras monedas, lo que estimula la demanda del metal precioso a nivel global.

La fuerte derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato provocaba el miércoles una caída del dólar. Imagen generada con IA

"Dicho esto, el hecho de que la Reserva Federal probablemente mantenga una postura restrictiva debido al contexto inflacionario significa que el margen para nuevas subidas en los precios del oro es limitado", señaló Hussain. "Por otra parte, dado que el oro se ha correlacionado cada vez más positivamente con la renta variable, la continua debilidad de las acciones tecnológicas también podría lastrar los precios del oro", agregó.

La tasa de la Fed y la geopolítica, en el centro del foco

Según la herramienta FedWatch del grupo CME, los operadores del mercado estiman actualmente un 83% de probabilidades de que la Reserva Federal disponga una suba en las tasas de interés durante su reunión de diciembre. Un escenario de tasas más altas incrementa el costo de oportunidad de mantener posiciones en oro, un activo que no devenga rendimientos ni intereses periódicos.

Los inversores también aguardan la publicación del informe de empleo no agrícola de Estados Unidos este viernes, un dato clave que ofrecerá mayores precisiones sobre la trayectoria del banco central estadounidense.

Los operadores del mercado estiman actualmente un 83% de probabilidades de que la Reserva Federal disponga una suba en las tasas de interés durante su reunión de diciembre.

En el ámbito geopolítico, Irán y Estados Unidos se mantienen alejados de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, según declaró este martes un alto cargo iraní a la agencia Reuters. La afirmación coincidió con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien evitó descartar la reanudación de las operaciones militares de su país tras el desarrollo de los comicios legislativos en Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4,4%, alcanzando los u$s51,99 por onza. Por su parte, el platino ganaba un 3,2% para ubicarse en los u$s1.461,58, mientras que el paladio registraba un marcado avance del 5,6%, cotizando a u$s985,64.