Malvinas: Gobierno hace cambio clave para beneficiarios de pensión honorífica para veteranos

El anuncio fue realizado en las últimas horas por el jefe de Gabinete y candidato a la vicepresidencia por Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi.

En el texto original se establece que los hijos y las hijas de los beneficiarios de las pensiones no contributivas de la Ley N° 23.848, que reconoce a los veteranos de guerra del conflicto del Atlántico Sur , solo pueden percibir el beneficio hasta los 18 años de edad .

Ahora, el DNU modifica esta limitación de edad. A partir de su entrada en vigencia, los hijos y las hijas de los veteranos de guerra podrán percibir la pensión honorífica más allá de los 18 años, siempre que no tengan derecho a otra pensión, no estén incapacitados para el trabajo y no estén casados o en unión convivencial.