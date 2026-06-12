La Justicia analiza la declaración jurada de Manuel Adorni, pero aún no recibió la información reservada

Revisan posibles inconsistencias patrimoniales. La causa se inició por presunto enriquecimiento ilícito, pero el análisis de la documentación podría derivar en nuevas líneas de investigación por eventual omisión maliciosa en las declaraciones juradas e incluso por posibles maniobras de lavado de activos.

La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una nueva etapa. Luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada r ectificativa y reconociera públicamente que había omitido informar aproximadamente u$s500.000 en efectivo, la fiscalía federal que interviene en la causa ya comenzó a analizar la documentación patrimonial remitida por la Oficina Anticorrupción .

Lo que empezó como una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito podría abrir nuevos frentes judiciales. Con las declaraciones juradas públicas ya en manos de la fiscalía, comenzaron a examinarse inconsistencias patrimoniales que podrían derivar en nuevas hipótesis de trabajo, desde una eventual omisión maliciosa en la presentación de bienes hasta posibles maniobras de lavado de activos.

Según pudo saber Ámbito, los investigadores ya cuentan con las declaraciones juradas públicas del funcionario y avanzan en el estudio de la evolución de sus bienes y de las diferencias detectadas entre las distintas presentaciones realizadas ante los organismos de control. Sin embargo, la documentación remitida hasta el momento no está completa . La fiscalía todavía aguarda el envío de las declaraciones juradas reservadas, que contienen información sensible no disponible para consulta pública y que suele incluir datos sobre cuentas bancarias, activos financieros y otra información patrimonial detallada.

La ausencia de ese material es considerada relevante por los investigadores, ya que uno de los principales objetivos de la pesquisa es reconstruir de manera integral el patrimonio del funcionario y determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados, sus ingresos y los movimientos financieros registrados.

Según fuentes vinculadas al expediente, la información aportada hasta ahora no incluiría datos completos sobre una cuenta asociada a operaciones con criptomonedas que figura entre los elementos bajo análisis.

Por ese motivo, el trabajo de la fiscalía se concentra actualmente en cruzar la información proveniente de la Oficina Anticorrupción con otros registros patrimoniales, bancarios y financieros para determinar si existen inconsistencias que justifiquen nuevas medidas de prueba.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Manuel Adorni junto a Karina Milei.

La hipótesis principal continúa siendo la posible omisión de bienes o activos en las declaraciones juradas. No obstante, el análisis patrimonial también busca establecer el origen de determinados fondos, la trazabilidad de las operaciones realizadas y la correcta registración de los activos vinculados a inversiones digitales.

En ámbitos judiciales evitan anticipar conclusiones y remarcan que el expediente se encuentra en una etapa preliminar. Sin embargo, reconocen que la llegada de las declaraciones juradas abrió una fase técnica que podría resultar determinante para definir el rumbo de la investigación.

La expectativa ahora está puesta en la documentación reservada que todavía debe remitir la Oficina Anticorrupción. Con ese material, la fiscalía contará con un panorama más completo para evaluar si las diferencias detectadas responden a errores formales, como sostiene el entorno de Adorni, o si existen elementos que justifiquen profundizar la pesquisa.