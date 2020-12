Un favor inesperado del sector financiero a la maquinaria agrícola

...que, mientras en el campo observan la evolución de los mercados muy alterados por los feriados, o el muy prolongado conflicto de los gremios de aceiteros y recibidores que tienen paradas las exportaciones y la cosecha ( por falta de camiones), trascendieron varios datos preocupantes. Un caso es que ya completado más del 80% de la cosecha de trigo, siguen sin aumentar los volúmenes previstos y, peor aún, se estima que no hay más de 12 o 13 millones de toneladas con calidad realmente “panaderil”. Otro dato que generó malestar fue la promulgación de la Ley de Manejo de fuego que se prevé traerá muchas controversias, incluso entre Nación, provincias y municipios que tendrían que hacerse cargo de la limpieza efectiva de banquinas, lugares públicos, tierras fiscales, etc. Y a esto se sumó la suspensión - temporaria-, por parte del Banco Nación de los créditos subsidiados a productores pymes con tenencias de trigo y soja superiores a 5% de la campaña anterior, que fue considerada como una herramienta de presión sobre el interior. También, Las nuevas exigencias y restricciones impuestas por los chinos a las compras de carne, por supuestos casos de covid, que ya habían registrado bajas significativas de precios (y tienen cerca del 80% del mercado de compras de exportación local) también agregaron malestar extra sobre el final de año. De hecho, aunque las exportaciones de carne serán récord con más de 900.000 toneladas en el 2020, el ingreso de divisas caerá más de u$s400 millones en este rubro, a causa de la disminución en los precios de compra chinos. A favor se computó la acelerada venta de sorgo este año que, según Agricultura supera para fines de diciembre 1,32 millón de toneladas, vs. las 32.000 toneladas del año pasado para igual fecha. A su vez, las declaraciones juradas superan 1,1 millón, alineándose al refortalecido mercado internacional que llevó a que en el plano local el sorgo lograra superar, en algunos momentos del año, el precio del maíz.