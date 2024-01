Marcos Galperin: "Reducir el peso del Estado aumenta la generación de empleo"

Marcos Galperin reafirmó su convicción de que el Estado no debe regular las relaciones laborales. Así lo hizo tras su discusión con una usuaria de X (ex Twitter) y de un mensaje publicado por el periodista de Ámbito, Mariano Martin.

"A la casta le cuesta verla, pero justamente la Ley de Economía del Conocimiento demuestra que cuando reducís el peso del estado aumenta la generación de empleo. Debería extenderse a toda la economía. Agrego dato: el porcentaje de argentinos en el equipo de tecnología de Mercado Libre 2023 vs 2019, se redujo del 95% al 30%. Viva Perón", reafirmó el CEO de Mercado Libre a través de su cuenta oficial. De esta manera, quiso remarcar que la intervención estatal afectó la contratación de empleo en su empresa.

Galperin es un fervoroso seguidor del Presidente, al que ya le había expresado su respaldo después de su toma de posesión. "Espero que su mandato nos traiga de vuelta varias décadas de capitalismo, democracia, libertad y progreso", escribió el dueño de Mercado Libre el pasado 10 de diciembre en sus redes sociales.

No obstante, por ese entonces y en una entrevista con la agencia Bloomberg, el CEO de uno de los unicornios más grandes de Latinoamérica dejó en claro su rechazo a vivir en Argentina, independientemente del Gobierno de turno. "Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane”.