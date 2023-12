Martín Guzmán cuestionó a Javier Milei por permitir tomar deuda externa sin límites

Dentro de la ley ómnibus se promueve derogar un articulo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612. El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, salió al cruce de esta normativa.

El Gobierno Nacional envió esta jornada al Congreso Nacional una "ley ómnibus" en la que se promueve derogar un articulo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612 y, además, busca modificar la Ley de Administración Financiera. Tras conocerse esta noticia, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán , salió al cruce de esta decisión y cuestionó con fuerza al presidente.

"¿No era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001?", posteó el ex funcionario desde sus redes sociales.