El Gobierno subió la ayuda para trabajadores de talleres protegidos: cuánto cobrarán los beneficiario

La Resolución 213/2026 del Ministerio de Capital Humano fijó una asignación mensual de $143.890, equivalente al 40% del salario mínimo. El beneficio alcanza a quienes participan en el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos.

El Ministerio de Capital Humano actualizó el monto de la ayuda económica destinada a trabajadores con discapacidad que participan en talleres protegidos.

El Ministerio de Capital Humano actualizó el monto de la ayuda económica que reciben los beneficiarios del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos, destinado a personas con discapacidad que se desempeñan en estos espacios laborales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 213/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fijó una asignación mensual de $143.890 a partir del 1 de enero de 2026. El pago es no remunerativo y se calcula en base al 40% del salario mínimo, vital y móvil.

El cambio se instrumenta a través de una modificación del artículo 19 del reglamento del programa, que regula el funcionamiento del esquema de apoyo estatal vigente desde 2006. El objetivo es mantener la equivalencia del beneficio con la evolución del salario mínimo y sostener el respaldo económico para los trabajadores de los talleres protegidos.

Además, la normativa ordena al Servicio Administrativo Financiero implementar el nuevo monto desde el inicio de este año para garantizar que los beneficiarios perciban el incremento.

El programa fue creado en 2006 mediante la Resolución 937 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el propósito de favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y fortalecer sus capacidades profesionales.

centro desarrollo laboral para personas con discapacidad El programa apunta a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y fortalecer su formación profesional. Cómo funciona el programa de talleres protegidos La asistencia está destinada a trabajadores que participan en la modalidad Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE), un esquema que busca promover la formación laboral y facilitar el ingreso al mercado de trabajo competitivo. El sistema no solo contempla la asignación mensual para los trabajadores. También prevé apoyo económico para las instituciones que administran los talleres, con el fin de financiar capacitaciones, realizar exámenes preocupacionales y cubrir seguros de riesgos del trabajo. De acuerdo con la información oficial, el objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes y favorecer su inserción en empleos formales fuera del ámbito protegido.