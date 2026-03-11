La Provincia creó el Programa de Calidad Turística Bonaerense para mejorar servicios y destinos

La medida fue oficializada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y apunta a implementar un Sistema General de Calidad Turística (SICALTUR) para fortalecer la oferta turística en los 135 municipios.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó el Programa de Calidad Turística Bonaerense para mejorar los servicios y destinos del sector.

El Gobierno bonaerense dispuso la creación del Programa de Calidad Turística Bonaerense , una iniciativa que busca promover y garantizar la mejora continua de la calidad en los productos, servicios y destinos turísticos de la provincia .

La medida fue formalizada mediante la Resolución 94/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito y firmada por el ministro Augusto Costa , titular del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica .

Según la normativa, el programa tendrá como objetivo implementar un Sistema General de Calidad Turística (SICALTUR) que funcione como marco organizador de las distintas iniciativas vinculadas a la actividad turística en el territorio bonaerense.

La resolución sostiene que la iniciativa busca “fortalecer la oferta turística actual y potencial” de la provincia, teniendo en cuenta la heterogeneidad geográfica y estructural de los 135 municipios , y brindar herramientas que permitan mejorar los servicios del sector.

La norma establece que la Subsecretaría de Turismo -dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - será la autoridad de aplicación del programa y quedará facultada para dictar la normativa necesaria para su implementación.

El nuevo sistema buscará ordenar y fortalecer las políticas de calidad turística en los 135 municipios bonaerenses.

Además, la resolución aprueba la identificación visual del Programa de Calidad Turística Bonaerense, junto con los distintivos que podrán otorgarse a los distintos subprogramas o niveles de implementación dentro del sistema.

El programa también prevé la creación de mecanismos de evaluación y reconocimiento para los actores del sector que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Sierra de La Ventana La iniciativa apunta a promover la profesionalización del sector y la capacitación del personal vinculado al turismo. Imagen: Sierra de La Ventana

¿Qué metas busca impulsar el sistema de calidad turística?

Según se indica en los considerandos, el objetivo es impulsar la profesionalización de la actividad turística y la capacitación del talento humano, además de fomentar la mejora continua mediante reconocimientos que tendrán un período de vigencia y deberán renovarse periódicamente.

La resolución se inscribe en lo dispuesto por la Ley provincial 14.209, que declara al turismo de interés provincial y lo define como “un proceso socioeconómico esencial y estratégico para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”.