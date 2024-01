Marx: "Hoy el FMI no quiere involucrarse mucho en decisiones de la política; eso es responsabilidad del Gobierno"

Cumplido un mes de la administración presidencial de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció junto al titular del BCRA, Santiago Bausili , la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo garantiza u$s4.700 millones para cancelar vencimientos con el organismo, lo que para Daniel Marx ( ex director del Banco Central, jefe negociador de la deuda entre 1988 y1993 y ex secretario de Finanzas entre 2000 y 2001), traerá previsiblidad en el corto plazo. Un día después del anuncio se publicó el dato de inflación del INDEC, que marcó un 25,5%. Para el analista, la cifra podría reducirse a un dígito durante el transcurso del año, en caso de aplicarse con éxito un plan de estabilización. La posibilidad de una devaluación inminente, la discusión geopolítica en torno a la posición del FMI y las metas legislativas de Milei parcialmente “ambiciosas”, son algunos de los puntos abordados por el director de Quantum Finanzas en diálogo con Ámbito.

Daniel Marx: A nivel de lo que se conoce, me parece que la meta de cumplimiento de reservas internacionales es relativamente holgada, fácil de cumplir, salvo una catástrofe. Pero después, con la de déficit fiscal hay una confusión: habla primero de déficit primario, luego del déficit total fiscal, y yo creo que la meta será para el primario, lo cual está más justo para ser una meta anual. Digo dos cosas: hay demoras en alguna aplicación de las medidas que fueron anunciadas, algunas son ambiciosas igualmente, y después hay otra cuestión que si se si contabilizara en el primario o no, y que tiene que ver con el tratamiento de renta a la propiedad y que discutible, pero por ahí le facilita el cumplimiento del primario. En cuanto al financiamiento del Banco Central, ahí también se necesitan precisiones. Supongo que apuntarán al financiamiento total cero, ya sea en moneda local y extranjera. Hasta ahora en moneda extranjera no se cumplió.