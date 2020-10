Mensaje de Kristalina: "No venimos con la idea de ajustar aún más el gasto"

Mientras se desarrollaba la primera jornada de la “Staff Visit”, circuló por Buenos Aires un dato clave. Pasó desapercibido, pero el diálogo telefónico del lunes entre el presidente Alberto Fernández y primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte; provocó una sensación de optimismo en el gobierno argentino ante lo que se viene. “Ayudaremos en todo lo que podamos con el Fondo Monetario Internacional FMI y apenas pase la crisis nos reuniremos personalmente”, sostuvo Rutte, generando el optimismo local. Se sabe, que una vez terminada la etapa de trabajo del staff técnico del FMI en Buenos Aires y Washington, la que se presume será positiva más allá de los ruidos negociadores sobre las variables macro locales; vendrá el verdadero desafío para el país. Que el board apoye los términos del acuerdo al que lleguen los funcionarios locales y el cuerpo técnico del Fondo. Y, como se sabe, ese directorio obedece en general a cuestiones políticas que a recomendaciones técnicas. Al menos en lo que tiene que ver con las evaluaciones del caso argentino; país que se convirtió, por lejos, en el peor ejemplo de un país en desarrollo en la historia el organismo financiero. La importancia de la conversación entre Fernández y Rutte, es que se trata de uno de los países que representan la ideología ortodoxa más dura dentro de ese directorio. Holanda fue siempre la voz cantante más crítica a las promesas de cumplimientos de los sucesivos gobiernos argentinos, y de los que mayores ajustes fiscales y monetarios reclamaban. Incluso bajo el Stand By que dos veces negoció y logró Mauricio Macri. Holanda fue el país más crítico de la Unión Europea en aquella segunda discusión de septiembre de 2018, liderando un intento de trabar la liberación de más dinero. Que este mismo Estado ahora prometa que no pondrá trabas para que el país logre un acuerdo en estas discusiones que se inauguran en estas jornadas, es un buen augurio para logra los votos a favor de la Unión Europea. Obviamente en el board el problema será otro: que también apoye el accionista mayoritario de la entidad. Estados Unidos detenta el mayor porcentaje de votos; con una serie de estados importantes que, simplemente, siguen lo que este país decida. Así fue que se aprobó, por ejemplo, la apertura para que durante el gobierno de Macri se utilicen dólares del Stand By para ejecutar política monetaria en el mercado cambiario; sólo porque desde la secretaría del tesoro de Steven Mnuchin se dio la orden correspondiente. Ahora, sin el apoyo de Estados Unidos, será imposible que el board apoye un acuerdo con la Argentina, el que inevitablemente deberá saltar las inevitables limitaciones que el estatuto del FMI impone para los Stand By y Facilidades Extendidas vigentes.