Mercados ante el efecto Donald Trump: los cinco eventos que podrían indicar luz al final del túnel

Los pronósticos no son nada halagüeños con el impacto de la guerra comercial desatada por Trump. Sin embargo, algunos estrategas de Washington contemplan ciertos factores que pueden coadyuvar como para que se atempere el conflicto y la embestida arancelaria de EEUU.

El consenso del mercado especulaba con que los nuevos aranceles que prometía, en campaña, aplicar Donald Trump serían, como lo fueron en su primer mandato, una mera moneda de cambio, o sea, un ruido estratégico para negociar. Sin embargo, esta vez los aranceles no sólo se aplicaron realmente, sino que fueron mucho más duros de lo que se había previsto. El daño ya está hecho y ahora resta esperar el tenor de las represalias. Por lo pronto, los mercados profundizaron la depuración de posiciones a escala mundial , y hoy, más que nunca, resuena una de las últimas movidas del legendario Warren Buffett que aguardó el advenimiento del Trump 2.0 con el mayor nivel de liquidez en varias décadas en su emblemático fondo Berkshire Hathaway.

Ahora bien, si la aparente alocada jugada de Trump es parte de su estrategia del “arte de la negociación” o la guerra, aún no está claro. Lo cierto es que, parafraseando al general prusiano Carl von Clausewitz que introdujo la expresión “la niebla de la guerra”, se puede decidir cómo comienzan las operaciones militares, pero nunca se puede predecir cómo terminan, lo que también puede aplicarse a la guerra arancelaria. Hoy la aversión al riesgo continúa, con la atención puesta en China y los bancos centrales mientras lidian con la venta de acciones. Como señala Bob Savage, estratega jefe del Bank of New York Mellon (BNYM), los clientes se plantean tres preguntas: primero, ¿cuándo terminarán las ventas? y según el monitoreo del BNYM es demasiado pronto para predecir un mínimo; segundo, ¿qué se necesita para la estabilidad? Y los datos sugieren que está cerca, ya que las posiciones cortas están en marcha en EEUU y el resto del mundo se está poniendo al día (sin embargo, el flujo de noticias debe ofrecer apoyo, ya sea por parte de bancos centrales más moderados o por nuevas negociaciones arancelarias); y por último, los mercados quieren ver evidencia de estabilidad pre-arancelaria.