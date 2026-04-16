Récord global en ETF: captan más de u$s600.000 millones en 2026 y desafían la volatilidad por la guerra Por Jorge Herrera + Seguir en









Datos del mercado indican que la industria global de los fondos ETF estableció un récord en el primer trimestre, en medio de las turbulencias provocadas por el conflicto bélico en Medio Oriente. En el primer trimestre hubo más de 600.000 millones de dólares de nuevos flujos de inversiones.

Los inversores prefirieron los ETF de renta variable el mes pasado. Autor: Torsten Asmus (Getty Images)

El balance del primer trimestre del 2026 es para la industria global de fondos ETF más que positivo al establecer un récord con entradas netas acumuladas que superan en un 35% el máximo del año pasado. Según el relevamiento de ETFGI durante marzo pasado, la industria global de ETF registró entradas netas de u$s174.420 millones, encadenando el 82° mes consecutivo de nuevas inversiones netas, lo que habla del interés de los inversores por estos instrumentos globales, incluso en medio de serios conflictos geopolíticos internacionales. Hay que destacar que, pese a la guerra en Medio Oriente, los inversores prefirieron los ETF de renta variable el mes pasado.

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De esta manera, la performance de marzo eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a un récord de u$s626.420 millones. Se trata de las entradas netas más altas registradas hasta la fecha, superando el máximo anterior de u$s463.510 millones en 2025 y los u$s397.510 millones en 2024.

Así al cierre del primer trimestre, los activos globales de ETF ascendieron a u$s20,08 billones, lo que los ubica por debajo del récord de 21,24 billones de dólares alcanzado en febrero de 2026. Esto se explica, precisamente, por el impacto de la guerra en Medio Oriente. Vale la pena recordar lo que pasó en marzo.

Durante el mes pasado, el S&P 500 cayó un 4,98% y acumula una baja del 4,33% en lo que va del año 2026. Los mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos, cayeron un 10,99%, pero se mantuvieron con una suba del 0,18% en lo que va del año. Dentro de los mercados desarrollados, Corea (-24,15%) y Luxemburgo (-21,47%) registraron las mayores caídas durante el mes.

Los mercados emergentes cayeron un 10,13% y acumulan una baja del 2,84% en lo que va del año. Egipto (-19,42%) y Sudáfrica (-17,24%) experimentaron las mayores pérdidas entre los mercados emergentes.

Al cierre del primer trimestre, la industria global de ETF contaba con 16.284 productos, 31.823 cotizaciones y activos por valor de más de u$s20 billones procedentes de 994 proveedores y presentes en 85 bolsas de valores de 65 países. ETF, una industria global muy concentrada El panorama general de la industria global de ETF sigue mostrando que está altamente concentrada, con iShares, Vanguard y State Street SPDR ETF controlando el 58,3% del total de activos. Este trío está liderado por iShares con u$s5,43 billones (27,1%), seguido de Vanguard con u$s4,29 billones (21,4%) y State Street SPDR ETF con u$s1,98 billones (9,9%). Los otros 991 proveedores representan cada uno menos del 5% de los activos gestionados globales de ETF.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos destacados de los flujos netos durante marzo, se observa que del total de entradas netas (u$s174.420 millones) a nivel mundial, los ETF de renta variable captaron u$s54.120 millones lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a u$s225.640 millones, superando los u$s211.630 millones en entradas netas que los ETF de renta variable habían atraído en marzo de 2025.Por otro lado, los ETF de renta fija registraron entradas netas de u$s35.440 millones en marzo, lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a u$s119.170 millones, muy por encima de los u$s81.970 millones registrados durante el mismo período de 2025.Mientras que los ETF de materias primas experimentaron salidas netas de u$s9.830 millones durante marzo, sin embargo, las entradas netas acumuladas en lo que va del año totalizaron u$s16.620 millones, por debajo de los u$s21.910 millones registrados en marzo de 2025.

Con relación a los ETF activos, las entradas netas sumaron u$s78.370 millones durante marzo, lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a u$s245.950 millones, una cifra significativamente superior a los u$s144.510 millones recaudados en marzo de 2025. Según los datos de ETFGI, las importantes entradas de capital pueden atribuirse a los 20 principales ETF por nuevos activos netos, que en conjunto captaron u$s94.060 millones en marzo; donde el State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF captó u$s16.830 millones por sí solo. Además, las elevadas entradas de capital pueden atribuirse a los 20 principales ETP por nuevos activos netos, que en conjunto captaron u$s6.580 millones en marzo; destacándose el iShares Bitcoin Trust que captó u$s1.400 millones.