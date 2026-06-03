Ricardo Darín protagoniza el cartel oficial de la nueva edición del Festival de San Sebastián

Desde hace 20 años, el intérprete argentino es un rostro habitual del certamen donostiarra, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica, el Premio Donostia.

Ricardo Darín , una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, protagoniza el cartel de la 74 edición del Festival de San Sebastián , que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026.

Desde hace 20 años, el intérprete argentino es un rostro habitual del certamen donostiarra, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica, el Premio Donostia.

El director del Festival, José Luis Rebordinos , y su sucesora Maialen Beloki , que actualmente es una de las dos subdirectoras y en enero pasará a ocupar el puesto de directora del certamen, han sido los encargados de presentar los carteles este miércoles en un acto en Tabakalera.

Tras los carteles oficiales protagonizados por Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes , Darín es la novena figura de la cinematografía contemporánea que presta su imagen al Festival.

A través de las redes sociales del festival le dedicaron un sentido mensaje al actor argentino.

"El actor, productor y director @ricardodarinok, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, protagoniza el cartel de la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Desde hace 20 años, el intérprete argentino es un rostro habitual del Festival, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica: el Premio Donostia", indicaron en la publicación.

Embed - SSIFF | Festival de San Sebastián on Instagram: "#74SSIFF El actor, productor y director @@ricardodarinok, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, protagoniza el cartel de la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Desde hace 20 años, el intérprete argentino es un rostro habitual del Festival, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica: el Premio Donostia. @morgancrea • [EUS] Ricardo Darín aktore, ekoizle eta zuzendaria –azken hamarkadetako Latinoamerikako eta munduko zinemaren izen ospetsuenetako bat– izango da Donostia Zinemaldiaren 74. edizioko kartelaren protagonista; 2026ko irailaren 18tik 26ra bitartean izango da aurtengo edizioa. Antzezle argentinarrak presentzia handia izan du azken 20 urteotan Zinemaldian; izan ere, 2017an Zinemaldiaren ohorezko sari nagusia jaso zuen: Donostia Saria. • [ENG] Actor, producer, and director Ricardo Darín, one of the most prestigious figures in Latin American and world cinema of recent decades, starts in the poster for the 74th edition of the San Sebastián International Film Festival, which will take place from 18 to 26 September 2026. For 20 years, the Argentine performer has been a regular face at the Festival, which in 2017 awarded him its highest honour: the Donostia Award. @morgancrea tinyurl.com/74SSIFF-Posters" View this post on Instagram

El diseño del poster oficial del Festival de San Sebastián

Como el año pasado, el póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella.

Wallijai ha elaborado también los carteles del resto de secciones. Si en la pasada edición el tema giraba en torno a los géneros cinematográficos, esta vez el 'leitmotiv' son los oficios del cine.

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Así, el póster con la imagen de Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain).